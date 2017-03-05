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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AVRASYA TÜNELİ'Nİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrasya Tüneli'ni kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken köprü yerine Avrasya Tüneli'ni kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken köprü yerine Avrasya Tüneli'ni kullandı. Zeytinburnu Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki Kadın ve Demokrasi Buluşması için saat 13:00 sularında Kısıklı'daki evinden çıkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine Avrasya Tüneli'ne yöneldi. Erdoğan'ın konvoyu Avrasya Tünelini geçip, devamında sahil yolunu kullanarak Abdi İpekçi Spor Salonuna ulaştı. Tünel girişi ve çıkışında polis helikopteri havadan güvenlik takibi yaptı.

KONVOYDAKİ MİNİBÜSE YÜKSEKLİK UYARISI

Bu arada Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yer alan minibüs yüksekliği nedeniyle Avrasya Tüneli girişinde uyarıyla karşılaştı. Durmak zorunda kalan minibüs kontrollü bir şekilde tünele girdi. Minübüs bu nedenle konvoyun gerisinde kaldı.

İKİNCİ KEZ KULLANDI

Erdoğan, açılışını yaptığı Avrasya Tünelini bugün ikinci kez kullanmış oldu. Erdoğan 24 Aralık tarihinde Maltepe'deki programından Haliç Kongre Merkezi'ne Avrasya Tüneli'ni kullanarak geçmişti.

EŞİYLE BİRLİKTE KARANFİL ATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Başkan Yardımcılığını yaptığı, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) "Evet kadın varsa demokrasi var" başlığıyla düzenlenen "2.Kadın ve Demokrasi Buluşması" için Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte tribünleri dolduran kadınlara karanfil dağıttı.

DHA
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