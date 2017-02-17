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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA FAHRİYE KARA İÇİN DEVREDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fahriye Kara için devrede

Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Fahriye Kara için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi.

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Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu isim Fahriye Kara için 27 yıl sonra Türkiye'ye dönme umudu doğdu. Asıl ismi 'Fahriye' olan ancak MİT, resmi adı 'Fahire' olan kayıp kadını Yemenli kocasının kendisine tecavüz ettiğini söylemesi gerekiyor. Aksi takdirde kendisi zina suçundan taşlanarak öldürülecek. Tecavüz uğradığını söylerse de 3 çocuğunun babası idam edilecek.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Hac farizasını yerine getirmek için 1990 yılında eşi Abdurrahman Kara ile birlikte gittiği Suudi Arabistan'da 1426 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan ve eşinin bir daha haber alamadığı Batmanlı 73 yaşındaki Fahriye Kara'nın, yıllar sonra ortaya çıkması ailesini umutlandırdı. Fahriye Kara'nın kayınbiraderi Übeyt Kara'nın o olayda öldüğünü sandıkları yengesi için o zaman Batman ve Adana'da taziye çadırı kurduklarını söyledi.

ERDOĞAN DA DEVREYE GİRDİ

Batmanlı Fahriye Kara'nın kayınbiraderi Übeyt Kara, kardeşi Abdurrahman Kara ve yengesi Fahriye Kara'nın 27 yıl önce birlikte hacca gittiklerini, 450'si Türk 1426 kişinin can verdiği izdiham sırasında yaralanan ancak kendisinden bir daha haber alamayıp öldüğünü sandıkları yengesinin 27 yıl aradan sonra ortaya çıkmasına sevindiklerini söyledi. Übeyt Kara, yengesinin ortaya çıkmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyarette de gündeme geldiğini söyledi.

AİLESİ UMUTLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerinin kendileri için yeni bir umut olduğunu belirten 68 yaşındaki Übeyt Kara, şunları söyledi: "Tek isteğimiz yengemizin bir an önce çocuklarına kavuşmasıdır. Uzun süre haber alamadığımız yengemiz için Batman ve Adana'da birer hafta süreyle taziye kurmuştuk. Umudumuzu kestiğimiz bir sırada geçen yıl Müge Anlı'nın gündeme getirdiği olayın ardından yengemizin yaşadığını ve akıbetini öğrendik. 27 Yıl sonra hayatta olduğunu öğrendiğimiz hacı Fahriye'nin, Batman ve Adana'da taziyesini bile yapmıştık. Şimdi de yüce devletimizin girişimlerinin sonuç vereceğine inanıyoruz. Yengemizin çocuklarına kavuşması tek arzumuzdur."

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