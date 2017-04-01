Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan müjdeleri sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenini gerçekleştirmek üzere Diyarbakır'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

Beraberindeki heyetle birlikte ilk önce Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü lojmanları bölgesinde yapımına başlanılan Merkez Camii ve Külliyesi’nin temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

PKK yanlıları iki de bir barış diyorlar. Elinde silah olanlar barış olur mu?Biz barışı inşa ediyoruz. Barışın fedaileri biziz. Özgürlüklerin fedaisi biziz. Biz çocukları dağlara kaçırılmış anaları unutmuyoruz. Biz Güneydoğu Bölgesi'ne 280 milyar TL yani eski para ile 280 katrilyon lira değerinde yatırım yaptık.Biz sizi, öyle gizli saklı değil, alenen sevdik. Biz bu şehri, bu şehrin güzel insanlarını Allah için sevdik.

DİYARBAKIR'SIZ OLMAZ

Türkiye nasıl İstanbul'suz, İzmir'siz, Trabzon'suz, Antalya'sız, Erzurum'suz olamazsa asla Diyarbakır'sız da olamaz. Çünkü Diyarbakır bizim kalbimiz. Bu coğrafyayı, bu halkı bizden koparmak isteyen, kalbimizi söküp almaya çalışıyor demektir. Diyarbakır Türkiye'nin mührüdür. El uzatılmasına asla izin vermeyiz. Rabbim kaderimizi bu coğrafyada birlikte yazmış, bizim geçmişiz gibi geleceğimiz de ortak. İnşallah aydınlık bir gelecek bizleri bekliyor. Diyarbakır içinde yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Alparslan ilk önce bu topraklara geldi. Yavuz Selim Mısır'a giderken Diyarbakır ile kucaklaştı.

TÜRKİYE ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Türkiye son 3 yıldır çok zorlu günlerden geçiyor. Tarihin her döneminde varlığımıza yönelik saldırılara beraberce karşı koyduk. Diyarbakır'ın kardeşlerimin kafasını bulandırmak isteyen olmadı mı? Fitneleriyle sahte gülüş ve vaatleriyle ortaya çıktılar. Özellikle darbe dönemlerinde Diyarbakır'a yanlış yapılmıştır. Aslında bu dönemlerde ülkemizin her köşesinde insanlar sıkıntı çekmiştir. Bizzat ben Belediye Başkanlığı elinden zorla alınmış hapse düşmüş birisiyim.

SÜRATLİ BİR REFORM SÜRECİ BAŞLATTIK

2001 yılında arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yeni bir parti kurmaya karar verdik, adını adalet ve kalkınma kavramlarıyla ifade ettik. 2002'de başa gelince kolları sıvadık, hataları telafi ederek geleceği inşa etmenin içerisine girdik. Bir yandan demokraside ekonomide yaşanan sorunlar insanımızı adeta hayatından bezdirmişti. Biz süratli bir reform süreci başlattık. Yatırımları artırarak, dev projeleri hayata geçirrerek ülkemizi 3 kat büyüttük. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Eğitimde devrim gerçekleştirdik. Sağlıkta hastanelerimizi her türlü aracı gereciyle donatarak büyük bir dönüşüme imza attık. Diyarbakır Kayapınar'da da bir şehir hastanesinin kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Ulaşımda Türkiye'de 6 bin 100 km yol vardı, 19 bin km yol ilave ettik. Hızlı ten hatlarını kurduk, ulaşım devrimini gerçekleştirdik.

ERGANİ VE BİSMİL'E DOĞALGAZ MÜJDESİ

Diyarbakır'ın Ergani ve Bismil ilçelerine bu yıl doğalgazı veriyoruz. PKK terör örgütü yaptıklarımızı bombalıyor. Bunlar hain, alçak, bunlar benim Kürt kardeşlerimi sevmiyor. Sormak lazım, burada belediyeler elinizdeyken ne yaptınız? Kayyumlar atandı bakın her yer nasıl değişmeye başladı. Bir de bu aşk meselesi. Diyarbakır'ı şanına yakışır stadyuma da kavuşturmak istiyoruz. İnşallah bu yıl Ağustos ayında hizmete girecek. GAP'ın en önemli sulama projelerinde de Diyarbakır'ı 1 milyon alanı sulamaya açacak baraj ve tesislerin çalışmaları sürüyor.

Suriçini Diyarbakır'a ve bölgemize yakışır hale getirmek istiyoruz. Çok sayıda tarihi eser olduğu için çalışmalar hassas ilerliyor. Bölgenin alt yapısı baştan sona yenileniyor. Sokaklar tümüyle elden geçiriliyor. Suriçine ilk etapta 44 sonrasında 2 bin Diyarbakır evi yapıp turizmin hizmetine sunacağız.

BUNLAR HAİN, BUNLAR ALÇAK

Bunlar hain, bunlar alçak. Bunlar benim Kürt kardeşlerimi sevmiyor. Bunlar benim Kürt kardeşlerimin asla temsilcisi olamaz. Her şey yalan. Sormak lazım ya siz burada belediyeler elinizdeydi de ne yaptınız? Yeni belediye başkanları atandı hemen her yer nasıl değişmeye başladı. İş bilenin kılıç kuşananın. Bir de bu iş aşk meselesidir. Dertli olmak gerek. Aşk ile koşan yorulmaz, bunu böyle biliniz. Şimdiden hayırlı olsun.

Niçin Diyarbakır turizmde patlama yapmasın, neden? Terör olursa buraya ajan teröristler gelir, turist gelmez. Ajan teröristler buraya geliyor mu? Gelirler. Onların işi gücü karıştırmak. Onlar mikserdir mikser ama terör mikseri.

BEDELİ NE OLURDA OLSUN...

Huzurun, istikrarın olmadığı yere kimse gelmez. Yatırım olmayan yerde istihdam olmaz. Parasını verenin dilediği gibi kullandığı bu terör örgütünden ülkemizi, Kürt kardeşlerimizi kurtarmakta kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun, Kürt kardeşlerimizi bölücü terör örgütünün zulmünden kurtarmaya söz veriyoruz. Devletimiz askeri, polisi, korucusuyla, tüm kamu görevlileriyle sizlerin yanındayız. FETÖ’nün hainlerini de devletten temizledik, temizliyoruz.

Bu hain örgüt artık hiçbir vatandaşımızın evini başına yıkamayacak, çocuğunu elinden zorla alamayacak, ailesiyle tehdit edip kimsenin siyasi iradesini tehdit edemeyecek. He alırlar, Hollanda'da, Almanya'da Belçika'da, İsviçre'de Avrupa'da alırlar ama Türkiye'de alamayacaklar.

BU ALÇAKLAR YAPILAN İLK SEÇİMDE TOKADI YEDİLER

Bu şehirde kendini Kürtlerinin temsilcisi olan parti ertesi gün Diyarbakır sokaklarında kendisi gibi düşünmeyen insanların katledilmesine ses çıkardı mı? 53 Kürt kardeşimiz öldü. Ölen de öldüren de Kürt'tü. Bu alçaklar bu katiller yapılan ilk seçimle tokadı yediler. Şimdi bu oyunlara bir daha gelmeyeceğiz. Demokrasinin kendilerine verdiği yetkileri gidip terör örgütüne verdiler. Senin görevin benim vatandaşıma modern imkanlar hazırlamak. Terör örgütünün dediğini yapmadığı için alçakla katlettiler. Bizim arkamızda PKK, PYD, YPG var dediler. Milleti bununla tehdit ettiler. Sizlere bu zulmü reva görenlerin Diyarbakır'a en küçük bir faydası oldu mu?

En son 16 Nisan'daki tavırları ortada. Düştüler marjinal örgütlerin, CHP'nin, Avrupa'nın peşine. Şuanda hayır deyip dolanıyorlar. Halbuki sizlerin yaşadığı sorunların en büyük sebebi mevcut yönetim sistemi değil mi? 1980'de hazırlanan anayasa değil mi? Değiştiriyoruz, hazırlayalım dedik. Katılmadılar. Anayasa değişikliği ile gelen yeni sistemin size zararı değil her alanda katkısı olacak. Ama siz onların umurunda değilsiniz. Onlar emirleri tıpkı CHP'nin Pensilvanya'dan aldığı gibi onlar da Kandil'den terör baronlarından alır.

Karşılayanlar arasında erel kıyafetler giymiş iki çocuk da vardı

Resmi uçak ile havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, yerel kıyafetler giymiş iki çocuk da vardı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsle şehir merkezine hareket etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yol güzergahında 10 metre arayla polisler dizildi, bir helikopterin konvoyun üstünde alçaktan uçtuğu görüldü.