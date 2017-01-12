Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz için ne dedi ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlar toplantısında son günlerdeki dövizhareketliliği ile ilgili konuştu. Erdoğan, "Elinde silah olan terörist ile döviz, faiz olan teröristin amacı arasında farkı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şöyle dedi:

Elinde silahlı ya da doları olan teröristin amacı arasında hiçbir fark yoktur. Amaç Türkiye’ye diz çöktürmektir. Bunun için döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar. Elbette bizim de bir takım sıkıntılarımız vardır.

Ama bunların hiçbiri ülkemizde döviz kurunun bugünkü seviyesine gelmesinin açıklaması değildir. Silahlı ve bombalı terör eylemleriyle, ekonomik araçları senkronize şekilde kullananlar, aslında kendi varlıklarının üzerine bina ettikleri zemini tahrip ediyorlar. Çünkü diğer ülkelere şu gerçeğin farkında, bugün Türkiye’ye yapılan yarın kendilerine de yapılabilir. Döviz üzerinden spekülasyonların derinliğinin olmadığı, kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiğini ortadadır. Milletimiz döviz almak yerine satarak, 15 Temmuz sonrası başlatılan ilk dalgayı bertaraf etmişti. Bunun devamını ben milletimden rica ediyorum.

'GÜN YATIRIM YAPMA GÜNÜ'

Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik pozisyon almalıdır. Eğer bu sebepten dolayı bir fedakarlık yapılacaksa işte bu günler tam zamanıdır. İş dünyasına yaptığım çağrıyı tekrarlamak istiyorum. Gün yatırım yapma, istihdam yaratma günüdür. Eğer bugün risk almazsanız, yarın riske atacak hiçbir şeyiniz kalmayabilir. Onun için milli seferberlik dedim. Şehitlerimize gazilerimize bize bu toprakları vatan yapmak için fedakârlığı göze alan tüm ecdadımıza bunu borçluyuz. Çocuklarımıza torunlarımıza da bunu borçluyuz."