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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FETÖ BU MİLLETİ TESLİM ALAMADI - CANLI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FETÖ BU MİLLETİ TESLİM ALAMADI - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'ta toplu açılış töreninde konuşuyor.

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 Antalya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'nın demokrasi mücadelesinde ön saflarda yer aldığını biliyorum. Darbe girişiminde ülkesinin yanında savaşan polis memurumuz ve bir üniversite öğrencimiz şehit oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ, bu milleti teslim alamadı. Bir tarafta bayraklarımız bir tarafta şehitlerimiz. Öyle durup dururken bu topraklar vatan olmadı. Antalya bilesiniz ki Cumhurbaşkanınız beşer planında bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ANA MUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZAT AKŞAM BAŞKA SABAH BAŞKA KONUŞUYOR"

Geçmişte koalisyonlar ve zayıf hükümetlerin ülkemizde nelere mal olduğunu biliyoruz.Bu iş damdan düşenlerin işidir. Damdan düşmeyenler bu işi bilmez. Ana muhalefetin başındaki zat, bakıyorsunuz aman Ya Rabbi akşam başka sabah başka konuşuyor.

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