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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ''HAYIR'' ÇADIRINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hayır'' çadırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de "Hayır" standını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere öğle saatlerinde Tarabya Köşkü'nden çıktı. Erdoğan, önce Hacıosman Metro istasyonu yanında kurulan Evet standını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Evet standının hemen yakınında kurulan Hayır standını ziyaret etti. Erdoğan, kurulan çadıra girerek içeridekilerle yaklaşık 15 dakika konuştu.

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DHA
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