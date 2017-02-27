Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani ne konuştu ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi kabulünde Türkiye ile IKBY arasındaki ekonomik ilişkiler ve Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ele alındığı bildirildi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan Mabeyn Köşkü'ndeki görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki ekonomik ilişkiler, Suriye başta olmak üzere bölgedeki siyasi gelişmeler ile Başbakan Binali Yıldırım'ın Kürt bölgesine yaptığı ziyaretin sonuçlarının değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu üzerinde durulduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEAŞ ile mücadele konusunda IKBY'ye desteklerini yinelediği kaydedildi.

Bölge ve Suriye'deki siyasi gelişmeler, Cenevre müzakereleri, uluslararası dengelerdeki değişimlerin bölge üzerindeki etkisi ile Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin de ele alındığı ifade edildi.

Kabulde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi ve IKBY Başkanlık Divani Başkanı Fuad Hüseyin'in de hazır bulunduğu bildirildi.