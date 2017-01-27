SON DAKİKACUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİRCİLİK ŞURASI'NDA KONUŞUYOR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İNSAN TOPRAĞA YAKIN YAŞAMALIDIR - CANLI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İNSAN TOPRAĞA YAKIN YAŞAMALIDIR - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Şehircilik Şurası'nda konuşuyor.

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Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şehircilik Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İbni Haldun'a göre şehirlerin bir ruhu vardır. İnsanlar zamanla yaşadıkları şehrin ruhu ile özdaş hale gelir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

Geçtiğimiz 14 yılda önemli adımlar attık. Bir gerçektir ki Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal yönü en güçlü şehirleşme hamlesini bu dönemde gerçekleştirdik. Tüm önemli şehirleri ziyaret etme imkanı buldum diyebilirim. Pek çok ülke ve toplum benzer sancıları yaşamıştır. Dünyada 1950 yılında nüfusu 10 milyon üzerinde iki şehir vardı. Bugün ise çok sayıda şehir vardı. Dünyayı bir kenara bırakıp ülkemize baktığımızda nüfusumuzun yüzde 90'ı şehirlerde yaşıyor. İnsanlar şehirlerde yaşamayı tercih ediyor.

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