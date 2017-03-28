Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İsteseniz de istemeseniz de..."

Samsun’da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani Avrupa'da, pankartlara resmimizi koyup başımıza silah dayıyorlar ya! Sanıyorlar ki bizi böyle korkutacaklar! Bunların kıytırık pankartı mı bizi yolumuzdan döndürecek. Yaptığınız terbiyesizlik sicilinizde kara bir leke olarak kalır. Her şey İsviçre polisinin, hükümetinin gözünün önünde oldu. Alp dağlarının tepelerinde değil, İsviçre Parlamentosunun önünde oldu. Geçin bunları, geçin! Siz kimi aldatıyorsunuz? Eğer samimiyetinizi ispat etmek istiyorsanız, ülkenizdeki teröristleri derdest edip kapının önüne koyarsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

"EĞER BİR GÜN BİLE ŞEHİTLERİMİZİ UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN"

Samsun'un 15 Temmuz darbe girişiminin bir şehidi var. İki çocuğunu tek başına çalışarak büyüten yüreği ülkesi için çarpan Sevgi Yeşilyurt kardeşimiz, FETÖ'cü hainler tarafından vurularak şehit edildi. Bu ülkede Nene Hatun'ların eksik olmayacağını gösteren Sevgi kardeşimizin kahramanlığı nesilden nesile aktarılacaktır. Şehitler tepesini boş bırakmayan, erkeğiyle kadınıyla, askeriyle polisiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer bir gün bile şehitlerimizi unutursak kalbimiz dursun! Bu milleti ölümüne sevdik, bu sevginin önünde hapishane demirleri bile duramadı. Bu sevdanın önünde nice tuzaklar, arkadan hançerlemeler duramadı. Tankıyla, topuyla darbeciler vazgeçiremedi.

GEÇİN BUNLARI, GEÇİN!

Hani Avrupa'da pankartlara resmimizi koyup başımıza silah dayıyorlar ya! Sanıyorlar ki bizi böyle korkutacaklar! Bunların kıytırık pankartı mı bizi yolumuzdan döndürecek. Yaptığınız terbiyesizlik sicilinizde kara bir leke olarak kalır. Her şey İsviçre polisinin, hükümetinin gözünün önünde oldu. Alp dağlarının tepelerinde değil, İsviçre Parlamentosunun önünde oldu. Geçin bunları, geçin! Siz kimi aldatıyorsunuz? Eğer samimiyetinizi ispat etmek istiyorsanız, ülkenizdeki teröristleri derdest edip kapının önüne koyarsınız. Teröristler caddelerinde geziyor. Alman polisinin arabasında PKK'lı terörist gösteri yapıyor. Elinde PKK elebaşının posteri var. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. 16 Nisan'da neye evet neye hayır dediğinizi çok iyi bilmenizi istiyorum.

"KILIÇDAROĞLU, DERSİM KATLİAMINI LANETLEYEMEDİ"

Bu sabah gelirken EVET çadırının kurulduğu bir yere uğradım. Yanında da hayır çadırı vardı. Oradakilerle görüştüm. Hayır çadırındakilere 'Ne için hayır diyorsunuz' dedim. 'Biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz' dediler. Neyiniz eksik dedim. 'Yollarınız, okullarınız, köprüleriniz yok mu?' dedim. 14 sene önce bunlar var mıydı? Malesef, bakıyorsunuz.. 'Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne neden bu ismi verdiniz' diyorlar. Dedim ki, çok ayıp. Yavuz Sultan Selim Han'ın padişah olduğunda Osmanlı'nın 18 milyon kilometrekare toprağı vardı. Böyle bir Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye'nin başında olan Sultan'ın adını böyle bir köprüye koymaktan daha önemli ne olabilir. Ama olaya bakış mezhepçilik. Biz bu ülkede mezhep ayrımı yapmadık. Eğer böyle bir ayrım varsa, Kılıçdaroğlu'nun kendisi alevi ve bir siyasi partinin başında. Neyi eksik? Ben Dersim katliamını lanetledim ama o lanetleyemedi. Niye? Lanetlediği zaman bir yerlere dokunacak.

"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE.."

Biz Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak istiyoruz. Eğer anayasa değişikliği daha önce olsaydı milli gelirimiz 22 bin dolar olurdu. Kardeşlerim eğitimde üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 270 bin derslik yaptık. Sıraların üzerinde çocuklarımızın kitapları var. Burs veya kredi, her müracat eden alır. Sağlıkta devrim gibi adımlar attık. Kılıçdaroğlu'nun SGK'nın başında olduğu zamanlarda hastanelerimizin halini hatırlıyorsunuz. Avrasya Tüneline hayır dediler, Osmangazi Köprüsüne hayır dediler. İsteseniz de istemeseniz de biz bunları yapıp yolumuza devam edeceğiz.

"7 HAZİRAN'DA KOALİSYON BİLE KURULAMADI!"

Gençler siz 1960 darbesinden sonraki koalisyonlu yılları bilmiyorsunuz. 1990'lı yıllarda nasıl ekonomik krizler çektiğimizi bilmiyorsunuz. Karnelerle ekmek dağıtıldığını bilmiyorsunuz. Anneleriniz, dedeleriniz bilir. Biz yeni bir dönemi Elhamdülillah ülkemize getirdik. Bakınız 7 Haziran'da bir seçim yaşadık değil mi? Koalisyon bile kurulamadı ve anayasadaki haklarımı kullanarak erken seçime gittik. Ana muhalefet partisi terör örgütü ile birlikte hareket etti. Şu anda Kandil ne diyor? Hayır diyor! Bölücü örgütün başı hayır diyor! FETÖ'nün Pensilvanya'daki başı ne diyor? Ana muhalefet işte bunlarla beraber yürüyor. Bu konuda 16 Nisan'dan sonra idam konusu parlamentoya gelecek. Sayın Kılıçdaroğlu 'Ben buna evet derim' diyor, Sayın Bahçeli, Sayın Yıldırım hepsi aynı kanaatte. Parlamentodan geçip bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Bütün bunlarla beraber bu yolculukta kararlılıkla neticeye ulaşacağız. 18 gün kaldı, kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

"LİDER KADROLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörle mücadele kararlı gidiyoruz. Güneydoğu'da, Tendürek'te, Besler Deresinde silahlı kuvvetlerimiz evelallah inlerine girdi. Bunların lider kadrosu etkisiz hale getirildi. Aynı şey Fırat Kalkanı'nda olmadı mı? PYD, YPG temizliyoruz. Şu anda Münbiç'teyiz. Koalisyon güçleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Diyoruz, tehdit devam ettiği müddetçe buralardan çekilmemiz mümkün değil. Şimdi öyle bir cevap verin ki bütün dünya duysun! Tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için EVET'mi? Ey dünya, Samsun'dan yükselen bu sesi duy! Ey PKK'sından FETÖ'suna tüm terör örgütleri Samsun'dan yükselen bu EVET sizin sonunuzun işaretidir.

"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 22 BİN DOLAR OLACAKTI"

16 Nisan Türkiye için yeni bir başlangıcın adıdır. Ülkemizde çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne 48 hükümet kuruldu. Soruyorum sizlere; ömrü 16 ay olan hükümetlerin ülkemize kalıcı eser bırakması mümkün mü? Öyle zamanlar oldu ki 25 günde hükümet kuruldu. Öyle zaman oldu ki arkasında partisi yok, 24 saatte hükümet kuruldu. Yeni sistemde bunlar olmayacak. Cumhurbaşkanı ve Meclis aynı gün seçilecek. Hükümetimiz sandıkta kurulduğu için koalisyon sıkıntısını artık yaşamayacağız. Hükümet, Parlamentodaki milletvekilleriyle kavgalı olmayacak. Gerekli gereksiz seçim taleplerinin önü kapanacak. Kılıçdaroğlu ne diyor? Bu cumhurbaşkanı muhtarları görevinden alır. Cumhurbaşkanı, muhtarları görevinden alamaz. Benim BM'de yaptığım konuşmayı, 'Muhtarlara konuşur gibi konuştu' diye eleştiriyor. Sen oranın adresini bilmiyorsunuz. Tabi Sincan'da bir muhtarımız söyledi: Sen bizi küçümsedin dedi. Tayyip Erdoğan şu ana kadar 16 bin muhtarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Türkiye 1991 yılından beri koalisyonlar olmadan yönetilseydi kişi başına düşen milli gelir, 11 bin dolar değil 22 bin dolar olurdu. İşte bunu bu yüzden kaybettik. Yeni sistemde bunlar olmayacak, daha hızlı yürüyeceğiz. Öyle bir yalan cephesi var ki 14 yıllık başarımızı bile gölgelemeye çaılışıyor. Adeta sessiz bir devrim gerçekleştiren Türkiye'yi benim milletim biliyorum.