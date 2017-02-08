Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karar bu hafta

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu’yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Wirtu, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, toplantıda özetle şunları söyledi:

MEVSİM KOŞULLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ

“(Anayasa değişikliğinde onay sürecinizi sonuna kadar kullanmayı düşünüyor musunuz. Anketlerden olumsuz sonuçlar çıktığı spekülasyonları hakkında ne düşünüyorsunuz?) Bunlar sadece birer uydurma. Anayasa Komisyonu’nda, parlamentoda uzun uzadıya yapılmış olan değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerle ilgili olarak benim de Cumhurbaşkanı olmam hasebiyle arkadaşlarımla bunlar üzerinde değerlendirmeler, çalışmalar yapmam gerekiyor. Bir de tabi mevsim koşulları itibarıyla da nasıl, ne zaman, bunun değerlendirmesini arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Sadece okuyup onay vermek veya reddetmek değil. Bunun her yönünü değerlendirmek durumundayız. Fakat Mersin’de şu anda attığımız bazı adımlarda herhalde hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Bu çok açık net zaten ortadadır. Ama şunu açık, net söylüyorum ki bu süreç ülkemiz için önem arz ediyor. Bu konuda da özellikle ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorum. Şüphesiz ki Cumhurbaşkanı olarak ülkemi terörize etmek isteyen anlayışlarla yol yürüyenler, onlarla beraber hareket edenlerle hiçbir zaman bizim fikri birlikteliğimizin düşünce birlikteliğimizin olması mümkün değil.

DEVLET BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Hatta ben bundan dolayı bugün (dün) Sayın Bahçeli’nin yapmış olduğu konuşmayı efradını cami ağyarını mani bir konuşma olarak gördüm. Bundan dolayı şahsım milletim adına kendisine teşekkür ediyorum. Milletimizin birliği için vatanseverliğimizin tezahürü için ve bütün bunlarla beraber güven ve istikrarla birlikte Türkiye’nin aydınlık bir geleceğe yürümesi için bu işe zaten evet dediğimi Mersin’de açıkladım. Herhalde bu artık sadece zamanlamayı beklemekte olan bir süreçtir. Şu anda arkadaşlarımla o çalışmayı da yapıyoruz olay sadece zamanlamadır. Bunun dışında ben inanıyorum ki milletim hiçbir zaman Kandil’e İmralı’ya onlarla omuz omuza veren bu terör örgütlerine olumlu bir sinyal vermeyecektir. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde biz de kararımızı veririz. Bu kararla birlikte adım atılmış olur.”