YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN O KANUNU ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan o kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasına dair kanunu onayladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekli Sandığı Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Cumhurbaşkanlığı basın merkezi tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

'6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

DHA
381
Başbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumuBaşbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumu
Balkondaki araba görenleri şoke ettiBalkondaki araba görenleri şoke etti
Ölmeden önce tecavüze uğradı iddiasıÖlmeden önce tecavüze uğradı iddiası
Çöplükten bulduğu ahşap çantadan çıkanlar tüyler ürperttiÇöplükten bulduğu ahşap çantadan çıkanlar tüyler ürpertti
Jennifer Lopez aldatıldı mı ?Jennifer Lopez aldatıldı mı ?
Bahçeli tabanını böyle ikna edecekBahçeli tabanını böyle ikna edecek
Bir orduya yetecek silah ele geçtiBir orduya yetecek silah ele geçti
''Burası bir aile otelidir''''Burası bir aile otelidir''
Öldürdüğü eşine mesaj atmış !Öldürdüğü eşine mesaj atmış !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS