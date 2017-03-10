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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

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Kremlin Sarayı'nda saat 14.12'de başlayan görüşme, basına kapalı devam edecek. Toplantının başında iki lider kameraların karşısına geçti. Putin, "Bu formatta uzun zaman sonra ilk görüşmemiz. Aradan çok zaman geçtiği halde Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesi için çalışıyoruz. Başta Suriye krizi olmak üzere dünyadaki krizlerin çözümü ile ilgili olarak çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. Putin, "Askeri ve özel servisler arasında yapıcı görüşme sürüyor" diye konuştu.

PUTİN: BÖYLE YAKIN BİR İŞBİRLİĞİNİ KİMSE BEKLEMİYORDU

Putin, şunları söyledi: "Rusya ve Türkiye, son zamanlarda Suriye dahil olmak üzere dünyadaki krizleri çözmek için aktif bir biçimde çalışıyor. Rusya ve Türkiye, savunma kurumları ve istihbarat teşkilatları düzeyinde iyi ve etkili ilişkiler kurdu. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler hızlı bir tempo ile onarılıyor, Moskova böyle olduğu için mutlu. İlişkilerimizin hak ettiği seviyeye yükselmesi için aktif bir biçimde çalışıyoruz. Rusya ve Türkiye askerleri arasında böyle yakın bir işbirliği kurulacağını kimse beklemiyordu."

AA
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