Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Söz verdim...''

Erol Parlak Çanakkale Ağıtları Konseri'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir müzik üniversitesi kurulacağını, Cumhurbaşkanlığında bunun çalışmalarına başlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Erol Parlak Çanakkale Ağıtları Konseri'ne katıldı. Konsere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile sanat, iş, spor camiasından çok sayıda davetli hazır bulundu.

Konserin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konsere olan katkılarından dolayı bir ödül takdim edildi. Ödül töreninin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın farklı bir adım atıyoruz. O adımda; Avrupa'yı Asya'ya Asya'yı Avrupa'ya bağlıyoruz. Bu köprü dünyanın bir numarası oluyor. Dünyanın bir numarası olacak bu köprü ile beraber Türk'ün Çanakkale'de 18 Mart 1915'te yazdığı o zaferi şimdide inşallah Türk ve Kore işbirliği ile yapılacak bu köprü ile nakşedeceğiz. İnşallah Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümüne yetiştirmek hedefimizdir. 100'üncü yıllı Allah bize nasip ederse bunu beraber yaşayacağız" dedi.

Konseri hazırlayan Erol Parak'a, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödül töreninde Müzik üniversitesi sözü verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu müzik üniversitesini kuracağız. Adımlarını atacağız. Cumhurbaşkanlığında bunun çalışmalarına başlamış bulunuyoruz" diye konuştu.