Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin son turunda Katar'a gitti. Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isim ise Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al Sada oldu.

Oysa bundan yaklaşık 2 ay önce Katar Emiri Şeyh Temim Hamad El-Tani Türkiye'ye geldiğinde, El-Tani'yi havalimanında karşılayan isim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak değil bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminden bu yana en sıkı ilişkilerin kurduğu Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki sıcak ilişkileri rencide eden bu gelişme "protokol gereğidir" yorumlarıyla üstüne düşülmedi. Ama iade-i ziyaretlerde Türkiye'nin jestinin karşılık bulmaması tepkilere yol açtı.

BAHREYN VE SUUDİ ARABİSTAN'DA ÜST DÜZEY KARŞILANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinden önceki ilk iki durağı olan Bahreyn ve Suudi Arabistan'da ise havalimanlarında üst düzey protokol ile karşılanmıştı. Bahreyn'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar Kral Hamad bin İsa Al Halife, Başbakan Halife bin Salman Al Halife ve Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Halife olurken, Körfez turunun 2. durağı olan Suudi Arabistan’da Suudi Arabistan Kralı Salman, Erdoğan'ı bizzat havaalanına gelerek karşılamıştı.

Bu iki ülkedeki protokoller gözönüne alınınca Katar Emiri Şeyh Temim Hamad El-Tani havaalanına gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

SARAY'DA KARŞILAMA TÖRENİ

Ancak Katar'da havalimanında Enerji Bakanı'nın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani sarayda bir resmi tören düzenledi.

Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde önce iki ülke milli marşları dinlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al-Sani'nin, tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Katar Emiri Al-Sani, Erdoğan onuruna öğle yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından öğle yemeğine geçildi.

Katar Mall'deki öğle yemeği, basına kapalı gerçekleşti.