  • Yeni doğan bebeklerine ‘Evet’ ismini verdiler
  • ''Başka bir erkeğe bakıyordu'' dedi ve...
  • İki bakanlık binlerce personel alacak !
  • YÖK'ten şehit yakınları için tarihi karar
  • Yusuf Halaçoğlu: ''Bahçeli de oy pullarını teslim etti''

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BÜYÜK AYIP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıp

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyaretlerinin son durağı olan olan Katar'da uygulanan protokol tepkilere yol açtı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin son turunda Katar'a gitti. Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isim ise Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al Sada oldu.

Oysa bundan yaklaşık 2 ay önce Katar Emiri Şeyh Temim Hamad El-Tani Türkiye'ye geldiğinde, El-Tani'yi havalimanında karşılayan isim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak değil bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminden bu yana en sıkı ilişkilerin kurduğu Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki sıcak ilişkileri rencide eden bu gelişme "protokol gereğidir" yorumlarıyla üstüne düşülmedi. Ama iade-i ziyaretlerde Türkiye'nin jestinin karşılık bulmaması tepkilere yol açtı.

BAHREYN VE SUUDİ ARABİSTAN'DA ÜST DÜZEY KARŞILANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinden önceki ilk iki durağı olan Bahreyn ve Suudi Arabistan'da ise havalimanlarında üst düzey protokol ile karşılanmıştı. Bahreyn'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar Kral Hamad bin İsa Al Halife, Başbakan Halife bin Salman Al Halife ve Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Halife olurken, Körfez turunun 2. durağı olan Suudi Arabistan’da Suudi Arabistan Kralı Salman, Erdoğan'ı bizzat havaalanına gelerek karşılamıştı.

Bu iki ülkedeki protokoller gözönüne alınınca Katar Emiri Şeyh Temim Hamad El-Tani havaalanına gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

1-20170215161413.jpg

SARAY'DA KARŞILAMA TÖRENİ

Ancak Katar'da havalimanında Enerji Bakanı'nın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani sarayda bir resmi tören düzenledi.

Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde önce iki ülke milli marşları dinlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al-Sani'nin, tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Katar Emiri Al-Sani, Erdoğan onuruna öğle yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından öğle yemeğine geçildi. 

Katar Mall'deki öğle yemeği, basına kapalı gerçekleşti. 

167
-
MHP'de sürpriz istifaMHP'de sürpriz istifa
Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !
Ivanka Trump'ın bakışları olay olduIvanka Trump'ın bakışları olay oldu
İngiliz devinden tarihi zarar açıklamasıİngiliz devinden tarihi zarar açıklaması
Alpay Özalan'dan olay sözler !Alpay Özalan'dan olay sözler !
Hastanede uyuyan refakatçi kızı elle taciz iddiasına gözaltıHastanede uyuyan refakatçi kızı elle taciz iddiasına gözaltı
Avrupa Parlamentosu İsrail'i uyardı !Avrupa Parlamentosu İsrail'i uyardı !
Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdiKar yağışı hayatı durma noktasına getirdi
PKK'lı teröristler örgütteki infazları anlattıPKK'lı teröristler örgütteki infazları anlattı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS