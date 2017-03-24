Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözler

"Türkiye 16 Nisan'da tarihi bir tercihte' bulunacak" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:Düşmanın İzmir'den başlayarak, Anadolu'nun işgaline en büyük tepkiyi veren yerlerden birisi Denizlidir. Denizli, düşman işgaline uğramamıştır ama milli mücadelede en ön safta yer almıştır. Denizli halkı terörle mücadelede de yiğitliğini, kahramanlığını açıkça ortaya koymuştur. Denizli'nin son 1,5 yılda toplam 16 şehidi var.

ESKİ Mİ YENİ Mİ?

Türkiye, 16 Nisan'da tarihi bir tercihte bulunacak. Yapacağımız iş gayet basit. Ülkemizin eski yönetim sistemiyle mi yoksa yeni yönetim sistemine geçeceğinin mi tercihini yapacağız. Eski yönetimde hükümetler Meclis'te kuruluyordu. Meclis'te bir parti çoğunluğu elde edememişse o zaman yandık demektir. Şimdi soruyorum eski mi yeni mi? Koalisyon kurulması gerekiyor. Nerede kuruyorlardı; otellerde. 1970'li yıllarda hükümetlerin ortalama ömrü 9 aydı. 1990'lılarda 14 ay. 1950'den bu yana 16 ay. 9 ayda, 16 ayda hükümetlerin kurulup indiği bir ülkede istikrar, güven olur mu?

'MENDERES GELDİ İSTİKRAR GELDİ...'

Gazi Mustafa Kemal İnönü'yle kavgalıydı, istifasını dahi istemiştir. İnönü kendi başbakanıyla kavgalıydı. Ne zaman ki rahmetli Menderes geldi ondan sonra istikrar geldi. 15 senedir, Türkiye nasıl kalkınıyor? Çünkü artık koasliyonlar diye bir şey olmadı. Bizler ülkemizi sıçrattık.

GEZİ PARKI'NDA OYNUYORLARDI...

Derdimiz insan, her şey insan için, her şey Türkiye için. Gerçi ana muhalefet gençlerin parlamentoya girmesini istemiyor ama biz istiyoruz. Genç, dinamik bir parlamentonun nasıl olacağını 16 Nisan'da göstermeye hazır mıyız? Hani ana muhalefetin başındaki soruyor ya? Herkes uzaya giderken Türkiye'de ne yapıyordu diye? O zaman Türkiye bu kavgalarla uğraşıyor. Gezi Parkı'nda oynuyorlardı. Bak 15 senedir Türkiye nasıl kalkınıyor?

ANA MUHALEFET İSTEMİYOR AMA...

Ana muhalefet gençlerin parlamentoya girmesini istemiyor ama biz istiyoruz. İnşallah genç dinamik bir parlamentonun nasıl olacağını göstereceğiz. Türkiye siyasi ve ekonomik krizlerden başını kaldıramamıştır. 15 senedir, Türkiye nasıl kalkınıyor? Çünkü artık koasliyonlar diye bir şey olmadı. Bizler ülkemizi sıçrattık. 75 üniversitemiz varken üniversite sayısını 181'e çıakrdık. Şu anda üniversitesi olmayan il yok. Üniversitelerdeki öğrencilerimizi dilenci durumuna düşürüyorlardı, ciddi burs ve krediler vermeye başladık. Kimse eli boş dönmez. İlla da burs deme, krediyi iş bulduğun zaman ödemeye başlıyorsun. 270 bin derslik ilave ettik ilk ve orta öğretime.

AVRUPA'YA SERT SÖZLER: SİZE RAHAT YOK...

Bakınız Daily Sabah'ın Avrupa Parlamentosuna girmesini yasakladılar! Hani sizde basın özgürlüğü, medya özgürlüğü vardı! Niye yasakladınız? Hesabını vereceksiniz! Size rahat olmayacak! Siz Tayyip Erdoğan'a diktatör dediğiniz sürece bilesiniz ki Tayyip Erdoğan da sizlere faşist de diyecek Nazi de! Niye mi? Söyleyeyim... Bizim Avrupa'daki ibadethanelerimize bunlar Gamalı Haç yapıyor mu? Ey devlet sen nerdesin? Neden müsade ediyorsun? Siz bunları neden takip etmiyorsunuz! Bakın birçok vatandaşımız öldürüldü Avrupa'da hala neticesi yok.



"HAYIRCILAR BİR GARİP"

Bu 'hayır'cılar var bir garip. Herkes oyunda serbesttir ama bunlar bir garip. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 'hayır' dediler. Şimdi bu köprüler şakır şakır hizmeti veriyor, kendileri de geçiyor. Bunlar hayır dediklerini niye bilmiyorlar, şimdi de farkında değiller. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık, 2023'te açılışını yapacağız. Türkiye yapar.

"NE İÇERİDE NE DIŞARIDA..."

Kimler hayır diyor bu önemli. Kandil'deki PKK terör örgütünün başındaki 'hayır' diyor. İmralı'daki 'hayır' diyor. Pensilvanya'daki FETÖ'cü 'hayır' diyor. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Bizim ne içeride, ne dışarıda kavga etmek, aramızı bozmak gibi bir niyetimiz yok. Bizim memleketimize dair sorumluluğumuz var. Biz bu milletin, yurtdışındaki kardeşlerimizin, soydaşlarımızın hakkını, hukukunu savunmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin bütünlüğüne halel gelirse o zaman kıyamet hepimiz için kopmuş demektir. Suriye'deki yakılmış, yıkışmış şehirleri, Irak'taki acıları takip ediyorsunuz değil mi? Türkiye'yi de bu duruma düşürmek isteyenlere karşı en büyük silahımız birliğimizdir, beraberliğimizdir.

Bizler faniyiz. Bazıları diyor ki, 'Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak'? Bu farklı bir şey, Tayyip Erdoğan için değil ki! Rejim 1923 orada. Biz yeni yönetim sistemiyle adım atıyoruz. Tayyip Erdoğan fani; bugün var, yarın yok. Yapmamız gereken öyle bir sistem kuralım ki, bu sistemle ülkemizi çok daha ileriyle taşıyabilecek bir yapıyı bulsun.