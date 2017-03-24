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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR - CANLI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Denizli’de Toplu Açılış Törenine katılıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan,Denizli’de Toplu Açılış Törenine katılıyor.

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