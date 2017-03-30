CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR - CANLI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de toplu açılış töreninde konuşuyor.

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