Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir açıklaması

Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

İzmir'deki törer saldırısın kınıyorum. Büyük bir faciayı önleyen şehit polisimizi ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz.

Bu hain saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir.

Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı tekrar kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifa diliyorum.