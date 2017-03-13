Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalar yapıyor. Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte’ye cevap vererek, “Ya ben patron değilim zaten. Benim ülkemin patronu millettir millet. Sen daha demokrasiyi öğrenememişsin” dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'de 103 bin seçmene 1 milletvekili düşüyor. Diğer ülkelerde bu sayının çok daha düşük olduğunu görüyoruz.

600 milletvekiline 'fazla' demek, dünyayı takip etmemenin en açık, net alametidir.

18-25 yaş arasında ülkemizde 7 milyonun üzerinde genç var. Bu kaliteyi biz yok farz edemeyiz.

15 Temmuz gecesi Türk gençliğinin ne olduğunu gördük, ben gençliğimize inanıyorum.

Beş yılda bir seçimler olacak. Seçim günü geldiğinde halk 100 bin imzayla aday gösterebilir. Halkın bugüne kadar böyle bir yetkisi yoktu

Gensoru, şimdiye kadar iktidarları tehdit etmiştir. Artık böyle bir tehditle karşı karşıya olunmayacak. Artık daha rahat yürüme imkanı sağlanacak.

"Meclis'te herkes uyuyor" diyorlar. Ne olacak? Gensorularla bunalan hükümet, "bu kanunu çıkarmam" lazım diyor, sabaha kadar çalışıyor. Gensorularla kaybettiği vakti geceleri çalışarak halletmeye çalışıyor.

HOLLANDA BAŞBAKAN'I RUTTE'YE CEVAP

Hollanda Başbakanı Rutte’nin açıklamalarına cevaben, “Hollanda'daki beyefendi diyor ki bu ülkenin patronu biziz. Ya ben patron değilim zaten. Benim ülkemin patronu millettir millet. Sen daha demokrasiyi öğrenememişsin” ifadelerini kullandı.

"7 SEÇİM KAYBETTİN HALA İŞİN BAŞINDASIN"

Başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor. Sadece cumhurbaşkanı olacak. Ve bir ve ya iki tane yardımcısı olacak. Bunlarda dışarıdan gelecek. Kılıçdaroğlu dersini çalışmamış. Yönetimde çok başlılık çok tehlikelidir. Bu kalkacak. Bu dinlediğimiz tablo ana muhalafet partisi başkanının ağzından duymayı arzu ettiğimiz bir şey değildi. Yatıp kalkıp tek adam da tek adam. Hep burdan girdiler. Ya tek adam varsa da bu ülkede bu sensin. 7 seçim kaybettin hala işin başındasın. Ama millete gittin mi bir şey yapamıyor. Batı'da 2 seçim kaybetsen partinin başında durmuyor. Böyle liderler tanıdım. ama bu kişiyi anlamak mümkün değil.

MİLLETİN ADAMLIĞI VAR TEK ADAMLIK YOK

Artık her işlem Cumhurbaşkanına sorumluluk yükleyecek. Yeni süreçte sorumluluk noktasında daha sıkıntılı bir süreç başlayacak. Artık milletin adamlığı var tek adamlık yok. Millet sahipleniyorsa eyvalla. Sahiplenmiyorsa o makamda kalamazsın. Bir diğer mesele ve bunun üzerinde farklı durulması lazım. Şu an hala Bakanlar Kurulu yetkisi elinde olan OHAL Cumhurbaşkanına veriliyor. Bakın biz OHAL'i niye ilan ettik? 15 Temmuz'u yaşayan ve 249 şehit veren ülkemizde niye bunu ilan ettik? Çünkü bu FETÖ'yü kimlere nereden idare ediyor bütün bunları bulmamız lazımdı. Mevcut yasayla olmaz. Bu yüzden OHAL ilan ettik. Bakın Hollanda'da belediye bir kaç saat içinde OHAL ilan etti. Niye? Benim bakanımı nasıl sınır dışı edecek? Ve hala AB'den bir ses çıkmıyor. Ama biz darbe sebebiyle OHAL ilan ediyoruz hepsi endişeli. Ziyarete geliyorlar. Ya bu OHAL'i ne zaman kaldırıyorsunuz? diye soruyorlar. Biz ne zaman darbe girişimini neticeye kavuşturursak o zaman kaldıracağız. Tabi bu yeni sürece girildiğinde aynen yine bu tür kararlar alınsa dahi karar meclis onayına gidecek. Böyle bir süreç var. Artık askeri mahkemelerin baktığı olaylara da askeri mahkemeler bakacak. Böyler bir sürecin içine giriyoruz. Bunula birlikte tabi askeri ve sivil mahkeme çiftbaşlılığı ortadan kalkacak

Berlin'in ortasında çadır kurup para toluyorlar. Sen diyor Kürtsün o zaman bize destek vereceksin. Vatandaşlarıma sesleniyorum hayır demek terör örgütlerine destek vermektir. Kandil İmralı hepsi hayır diyor. Hayır demek bunlarla beraber yürümektir.