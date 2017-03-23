CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNNTürk ve Kanal D ortak yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

REFERANDUM

Bir defa televizyonlarda, ekranlarda veya sosyal medyada gerçekten bu hazırlanan yasa ile ilgili yaklaşım tarzlarının hazmedilerek gündeme getirilmediğini düşünüyorum. Bir gerçeği yakalamak lazım. Bu 18 madde nedir. Önce bu 18 maddeyi hazmedelim. 18 maddenin tamamıyla dışına çıkmak suretiyle çok farklı şeyler konuşursak bu bir aldatma olur. Ülkemizin kaderiyle ilgili ciddi bir adım adıyoruz. Anayasa değişikliği yapılıyor. Ve bu 339 oyla parlamentodan referandum geçti. Bundan sonraki süreç kimle, halkımızla. Milletimiz nihai kararı verecek. Burada şöyle baktığımız zaman 18 maddeye. Birinci maddeye yargının bağımsızlığının yanında tarafsızlığı eklenecek. Bu bir defa önemli bir aşama.

MİLLETVEKİLİ SAYISININ 600'E YÜKSELMESİ

İkincisi, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılıyor. Almanya'da 82 milyon nüfus var. milletvekili sayısı şu anda 667. Fransa'da 66 milyon nüfusu var. milletvekili ve senato 925. 75 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. İspanyada 44 milyon nüfus var, 64 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. İtalya'da parlamento 952 kişiden oluşuyor. tabi bunların bazıları çift kamaralı sistem.İngiltere'deki sayı bir felaket. 65 milyon nüfus var ama senato milletvekili avam kaması hepsine baktığımızda 1449...

Bizde 143 bin kişiye bir kişi düşüyor. Biz istiyoruz ki temsilde adalet gelsin. bunda rahatsız olmaya gerek yok ki.

Hakaret üzerine hakaret. İşte 550 yetmiyor muydu? Yeter-yetmez o ayrı mesele. Burada karar verildi. Şimdi millete gidiyoruz. Kalkar da benim millet derse ki uygundur açıkacak. Uygun değildir derse yapacak bir şey yok. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse çıkacak karar 'evet' diyeceğiz.

SEÇİLME YAŞININ 18'E DÜŞÜRÜLMESİ

Benim olması gerektiğine inandığım en önemli madde bu. Bizim çok dinamik bir parlamentoya sahip olmamız gerektiğine inanıyorum. Üniversitesini bitirdiğinde veya hatta okurken 'siyasette ben de varım' diyecek.

Ben dünyayı geziyorum görüyorum. Sadece AB üyesi ülkelerde bile durum çok çok farklı. Dünyada 51 ülkede milletvekili seçilme yaşı 18. Fakat AB üyesi ülkelerin yüzde 73'ünde seçilme yaşı 18.

KILIÇDAROĞLU'NUN "YENİ SİSTEMDE BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANI ÇATIŞIRSA" AÇIKLAMASI

O açıklamayı tashih de etse kendisini kurtaramaz. Adeta bir yalan makinesi üretim yapıyor. Biz sayın Gül ile uyumlu çalıştık. Mesela sayın Gül'den önce sayın Sezer ile böyle bir uyumu yakalayamadık.

Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok. Bakın saf tipler var TV'lere çıkıyorlar. Diyorlar ki; 'Cumhurbaşkanı fesih yetkisiyle güçlendiriliyor.' Cumhurbaşkanını böyle bir yetkisi yok. Yalan.

Eğer ülke bir erken seçime gitme durumundaysa erken seçime gitme kararını parlamanto alır. Cumhurbaşkanını erken seçime götürme yetkisi bile yok. Ancak meclisle yapma durumu var. O oranı yakalayamadığı takdirde bunu da sağlayamaz.

Aynı anda hem parlamento hem cumhurbaşkanı. böyle bir erken seçim. sistem sizi bir uzlaşmanın içine itiyor. Bu sayede ülkede istikrar oluyor.

ben beş yılı istikrarla güvenle nasıl tamamlarım nasıl tamamlarız gayreti içinde olacaklar.

Belki şekilde şu da olabilir. Mesela ABD'de 2 yılda bir senatonun yenilenmesi. Biz de şu an o yok.

Cumhurbaşkanı ile başbakanın yetkileri birleştiriyor. Artık başbakan yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu da bilmesi lazım.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAYISI TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı yetkilerinin sınırları belirtiliyor. Yürütme görevini üstlenmesi hasebiyle yeterli sayıda başkan yardımcısı atama yetkisine sahip.

Bunları konuşmak için henüz erken. Bunların hepsi yasalarla düzenlenmek suretiyle ortaya çıkacaktır. Bazı şeyler görüşülmeden konuşulursa doğru olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu kusura bakmasın yani 100 yardımcı gibi safsatalar olmaz ya.Şu an bu yapı 2019 kasımına kadar devam edecek. Fakat hükümet kendi içinde bir sayı düşürme gibi bir şey düşünebilir mi? Bu kendi tasarrufudur ama şu andaki görünümde 2019 Kasımı'na kadar sürecek bir dönem var.

ERKEN SEÇİMLERLE İDARE EDİLEN ÜLKEDE İSTİKRARI BULAMAZSINIZ

Bu yapı 2019'un Kasım'ına kadar böyle gidecek fakat hükümetin Bakanlar için tasarrufu olabilir. Hükümet herhangi bir oylama yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Mevcut anayasa 16 Nisan'dan sonra bu hükümet kalkıp yerine yenisi gelmesi gibi zorlama söz konusu değil. Hükümet böyle bir karar alır mı hükümetin kendi tasarrufudur. Şu andaki görüntüde 2019 Kasım'a kadar gidecek bir hükümet var. Başbakan biz erken seçimi düşünmüyoruz diyor. Bana sorulsa ben de aynı kanaatteyim. Erken seçimlerle idare edilen ülkede istikrarı bulamazsınız

- 30 Büyükşehirde şehir hastaneleri açacağız.

- Bütün delilleri gönderdik, gereği yapılmıyor.

- Tarafsız ve bağımsız yargıdan kaçıp gittiler.