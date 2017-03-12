CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de halka hitap ediyor. İşte konuşmasından satır başları:

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



Hollanda'da yaşanan hadise diplamasinin ayaklara alınmasıdır. Seçimden dolayı ırkçılık yapıyorlar. Irkçılıkla oy toplayacaklarını sanıyorlar. Hollanda Başbakanı çıkmış ilişkilerimizi düzelteceğiz diyor. Yok öyle! Bunu hesabını vereceksiniz. Hollanda vatandaşı olan kardeşlerime sesleniyorum. Seçimlerde ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?

BİLİŞİM VADİSİ KOCAELİ'Yİ BAŞKA NOKTAYA TAŞIYACAK

"Kocaeli'ye bir katrilyon 352 trilyon lira yatırımla geldik. Bir çok açılış ve başlangıç bizi bekliyor. Kocaeli devam eden projelerle daha da ileri gidecek. Bilişim vadisi projemiz ile inanıyorum ki bir başka noktaya ulaşacak."