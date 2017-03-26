CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sancaktepe'de toplu açılış töreninde halka hitap ediyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Halk oylaması günü yaklaştıkça birileri kabus görüyor. Terör barınları her gün video mesaj yayınlıyor. İnanabiliyor musunuz? PKK ya hu! Açıktan HAYIR diyorlar. 22 gün kaldı. Durmak yok. Yola devam. Kapı kapı dolaşacağınıza inanıyorum.

SİZ O BAHARI DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ

Şimdi Bölücü terör örgütü... Kürt kardeşlerime aba altından sopa gösteriyorlar. Aynı şekilde FETÖ ihanet çetesinin bir türlü gelmeyen baharları için 16 Nisan'ı beklediğini görüyoruz. Şimdi diyorlar ya! "Bahar geliyor diyorlar. Baharı bekleyin." falan... Siz o baharı var ya daha çok beklersiniz çok!

Ülkemizin ayağını kaydırma fırsatı çıkar da neo nazi bozması ülkeler boş durur mu? 4500 dosya verdim neden çözmüyorsunuz?

İSVİÇRE'DE SKANDAL GÖSTERİ

Dışişleri gereken adımı attı.