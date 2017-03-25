Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şok 'Kılıçdaroğlu' çıkışı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği kanununa ilişkin eleştirilerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yaptık, demedik laf bırakmadılar. Gitmedikleri mahkemeler kalmadı. Ben oraya gitmeyeceğim demişti malum zat, kuzu kuzu geldi. Akşam başka, sabah başka konuşuyorlar" dedi.

Antalya'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ben burada şimdi Ziya Paşa'yı nasıl hatırlamayayım; eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserle insanlara değer vermemiz gerekir. Eserlerle insanlara değer verdiğimize göre insanlar bize "Eserlerinizden tanıyoruz sizi" diyor. Ya sizin dikili ağacınız yok, ne konuşuyorsunuz. Şimdi, Antalya gibi bir yere böyle bir muhteşem belediye hizmet binasının olmaması düşünülebilir mi? Daha büyük hizmetler için burada, böyle mükellef bir binanın olması şarttı. Şimdi Türel kaldığı yerden yeniden başladı. İnanın bunlara beş tane keçi teslim edin, kaybeder gelirler. Bu binayı kaybettikleri gibi. Allah'tan erken dönüş oldu da nerede kaybolduğu belliydi. Ele alındı, yapıldı. Ankara, başkentimiz değil mi? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yaptık, demedik laf bırakmadılar. Gitmedikleri mahkemeler kalmadı. Ben oraya gitmeyeceğim demişti malum zat, kuzu kuzu geldi. Akşam başka, sabah başka konuşuyorlar.

Şimdi, gençler, size parlamentonun yolunu kapamak isteyenler var. Ne diyorlar? "Çoluk çocuğa mı bırakacağız". Kızıyla erkeğiyle, biz gençliğimize güveniyoruz. Seçme yaşı 18, evlenme yaş 18, cezai yaş 18. Bunların hepsine "Evet" diyorsun. Seçilme yaşına gelince "18 yaş olmaz". Gençler, 25 yaşına kadar bütün gençlerimizi bu yarışın içinde görmek istiyoruz. Genç bir parlamentoya "Evet" mi? (Evet sesleri) Öyleyse gençler, şu 23 günü çok iyi değerlendireceğiz.