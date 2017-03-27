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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KAHREDEN ÖLÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kahreden ölüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de tedavi gören kuzeni Mehmet Aydoğan hayatını kaybetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halasının oğlu Mehmet Aydoğan, iki ay önce böbrek nakli olduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği yaşayan Mehmet Aydoğan, iki ay önce oğlundan alınan böbrekle başarılı bir ameliyat geçirmişti. Sağlık durumu iyi olan Aydoğan, taburcu edilmesinin ardından birkaç gün önce rahatsızlanarak tekrar aynı hastaneye kaldırılmıştı. Bu sabah durumu ağırlaşan Mehmet Aydoğan, sabah saat 09.30'da hayatını kaybetti. Mehmet Aydoğan'ın cenazesinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

İHA
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