Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunda kaza!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüsün belediyeden ayrıldığı sırada kaza meydana geldi. Kazada bir koruma memuru otobüsün altında kalarak yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten inerek duruma müdahale etti. Erdoğan, kaza sonrası koruma memurunun başından uzun süre ayrılmadı. Yaralanan koruma memuru hastaneye kaldırıldı.
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