Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik yurt dışı ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında düzenlenecek ÜDİK toplantısına, ilgili bakanların da katılacağı belirtildi.

Toplantıda, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınması, ayrıca başta Suriye olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen ziyaret sırasında, çeşitli anlaşmalar da imzalanacak.

RUSYA'DAN GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Rusya'dan Putin-Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama gedl. Açıklamada iki liderin Türk Akımı Boru Hattı projesi ve Akkuyu nükleer santralini görüşecekleri belirtildi.