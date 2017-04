Cumhurbaşkanı: ''Evet diyen ne kadar saygınsa...''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

İşte Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:



Biliyorsunuz Ankara tarih boyunca hep karargah olmuştur. Yıldırım Beyazid’in karargahı burası olmuştur. Hacı Bayram Veli hazretlerinin karargahı Ankara’dadır. Akşemsettin hazretlerinin yetiştiği yer de Ankara’ydı.

Ankara şu anda anayasa değişikliğine karşı hayır kampanyasını yapan ama evet denmesi için ne gerekiyorsa onu söyleyen birisi var ya… o zatın partisinin tek parti olarak bu ülkeyi yönettiği zaman, milleti hor gören bir anlayışın hakimiyetine girmiştir. Ankara, bu faşist baskıcı anlayışın istilasına uğramıştır.



Şöyle diyor merhum Abdürrahim Karakoç:

“Gitmişti makama arzuhal için

Bey dedi yutkundu eğdi başını

Bir azar yedi ki oldu o biçim

Şey dedi yutkundu eğdi başını

Döndü gözlerine bulgur bulgur yaş

Sandım canevine döktüler ateş

Sordum memleket neresi gardaş

Köy dedi yutkundu eğdi başını”

Bir vesileyle Ankara’ya gelen Aşık Veysel kılığından ötürü bilir misiniz Ulus’a sokulmamıştır.

Bugünkü hayır diyen zihniyet Aşık Veysel’i Ulus’a sokmayan zihniyettir. Bugün Ankara’nın tüm kurumlarında, dün o sokulmayan insanlar var ya, onların torunları çocukları yaşıyor. İşte onlar evet diyenler.

Rahmetli Menderes’i sadece milletin bu isyanına kulak verdiği için dar ağacına çıkardılar. Ona sessiz kalanlar darağacını çekenlerin arkasında duranlar da hayır diyenlerdi.

Önceki gün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye 2016 yılında 2,9 büyüdü. Tabi bazıları bu rakamı küçümsemeye kalkar, kalkabilir.

Aynı dönemde AB’nin ortalama büyüme rakamı ne biliyor musunuz? Yüzde 1,5. OECD ülkelerinin ortalama büyümesi 1,7. Bize tabi ki 2,9 yetersiz geliyor, ama dünyadaki allı şanlı ekonomi değerlendirme kuruluşları var ya, hani benim her zaman bunlara fırça attığım var ya, açıklamaları siyasidir dediğim var ya…

“BU MİLLET PENALTIYI İYİ ATAR”

Şimdi yaklaşık onların değerlendirmelerinin bir puan üzerinde bunun çıktığını unutmayalım. Bu ne demektir? Ters köşe oldular yine. Bu millet penaltıyı iyi atar.

Hani bazen ‘Avrupa Avrupa duy sesimizi’ diyorsunuz ya… Gör Ankara’yı gör. Öyle kahve köşelerinde hayır kampanyası yaparak benim milletimi kandıramayacaksınız. İnşallah 16 Nisan’da Avrupa’nın liderlerine bir kısmı hariç, gereken dersi vermeye var mıyız?

Biz de iktidara geldiğimizden beri içimizde bir ukde olarak yer almasına rağmen, örneğin şahsım belediye başkanlığımdan itibaren bunu dillendirmişimdir. Ama gereken mesafeyi kat edemedik. Çünkü karşımıza bir sürü engel çıkarıldı. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyorduk. Doğru olan bu sisteme 2014 yılı cumhurbaşkanlığı seçiminden önce geçmekti. Fakat 2013 baharından itibaren öyle büyük saldırılara maruz kaldık ki, inanın bana bu meseleyi gündeme getirmeye dahi fırsat bulamadık.

Gezi olaylarını, 17 - 25 Aralık emniyet yargı darbe girişimini, ardından peş peşe yaşadığımız seçimleri biliyorsunuz değil mi? 7 Haziran seçimleri öncesi milletime yeni anayasa ve başkanlık sistemini anlattım. Cevabı milletimizin iradesini hiçe sayarak milletimizi ülkemizi yeniden koalisyon dönemlerinin karanlığa itmeye yönelik meydan okumalarına aldık.

“ANA MUHALEFETİN ‘HAYIR ÇIKARSA BİR ŞEY OLMAZ’ DEDİĞİNE BAKMAYIN”

Ana muhalefetin hayır çıkarsa bir şey olmaz dediğine bakmayın, bu hususta da yalan söylüyor. Hatırlayın 7 Haziran akşamı sonuçlar dahi açıklanmadan ne dediler? ‘Sivil darbe engellendi’ dediler. Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyeti tartışmaları hale geldi dediler. Yani istikrarsızlık çığırtkanlığı yaptılar ve hemen ardından Diyarbakır’da 53 kardeşimiz öldürüldü. Kürt kardeşimiz, öldürülenler Kürt, öldürenler de Kürt.

“BEDELİ NE OLURSA OLSUN ALLAH’IN İZNİYLE BU TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ”

Hani bu alçaklar Kürtlerin temsilcisiydi? Dün Diyarbakır’da da anlattım. Bunlar hiçbir zaman benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olmadı. Bunlar benim Kürt kardeşlerimi tehdit ettiler. Evlerine girerek, tüneller açarak evleri tünellerle birbirine bağladılar. Ve evlerin altında adeta suni şehirler hazırladılar. Ama şu anda açtıkları çukurlara gömülüyorlar. Bedeli ne olursa olsun Allah’ın izniyle bu terörü bitireceğiz. İnşallah 16 Nisan bunun müjdecisi olacaktır.

Baktık ki buradan bir şey çıkmayacak, tekrar seçim dedik ve 1 Kasım’da milletim bunların heveslerini kursaklarına bıraktı. Ve 16 Nisan bunlara verilecek tarihi bir cevap olacaktır.

“BE DANGALAKLAR, ERDOĞAN SİZİN DEMENİZLE Mİ ÖLECEK”



Be dangalaklar, Erdoğan sizin demenizle mi ölecek? Yahu biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Rabbimin takdiri neyse o olacak. Ne bir an ne bir an geri. Onu değiştiremezsiniz. Siz o sokaklarda sosyalist partinizi dolaştırarak, PKK’lıları dolaştırarak, sol terör örgütünü dolaştırarak, polisinizle koruma altına alarak Türkiye’nin şanından bir şeyleri söküp alacağınızı mı zannediyorsunuz? 16 Nisan geliyor.



“AB ÜYESİ ÜLKELERİN LİDERLERİ KUZU KUZU ORADA OTURDULAR VE PAPA’YI DİNLEDİLER”



Türk milleti, inşallah bütün bu batının liderlerine en büyük dersi verecek. Bunlar belli AB ile ilgili bazı şeyler söylüyordum. Haklılığım çıktı ortaya. Bak gittiler İtalya’da Vatikan’da tüm AB üyesi ülkelerin liderleri kuzu kuzu orada oturdular ve Papa’yı dinlediler. AB’ye Türkiye’yi 54 yıldır niye almıyorlar anladınız mı? Anlıyor musunuz? Olay tamamiyle açık ve net söylüyorum Haçlı ittifakıdır. 16 Nisan aynı zamanda bu kararı değerlendirme günü olacaktır. Çünkü 14 senedir yalan üstüne yalan söylediler. Ve hala yalan söylemeye devam ediyorlar.



“EVET DİYEN NE KADAR SAYGINSA, HAYIR DİYEN DE O KADAR SAYGINDIR”



Şimdi halk oylamasını yapıyoruz. Bu Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki hayır diyenler teröristtir diyormuşuz. Kılıçdaroğlu yine yalan söylüyorsun. Biz demokrasiye öylesine bağlı olmuşuz ki, milletin iradesi bizim için en saygın tepe noktadadır. Evet diyen ne kadar saygınsa, hayır diyen de o kadar saygındır. Ancak bizim eveti anlatırken bir uyarı görevimiz var. Nedir o? Kim hayır diyor? Kandil hayır diyor mu? Bölücü başı hayır diyor mu? Pensilvanya hayır diyor mu? Avrupa’da bir kısım liderler hayır diyor mu? Düşünün Avrupalı liderler hayır kampanyası yapıyor. Türkiye’den düşünün baro başkanı Avrupa’ya gidip kampanya yapıyor.



Şimdi bütün bunlar hayır derken biz milletimize bir şey hatırlatıyoruz. Nedir o? Bir, sevgili peygamberimiz buyuruyor ‘kişi sevdikleriyle beraberdir’ bundan daha güzel ölçü olabilir mi? İki, söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu…

Şimdi anladın mı Kılıçdaroğlu ne söylemek istediğimi? Ya zaten ben gençliğe özel olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Bak uzun süre sosyal sigortalar kurumunda bu zat genel müdürlük yaptı. Onun dönemindeki hastanelerimizin halini annelerinize, dedelerine sorun. Ha bu zatın beş koyunu bile güdemeyeceğini size söylerler.