''Cumhurbaşkanı olup, idamı getireceğim''

Okulların kapanması nedeniyle röportaj yapan bir gazetecinin “ Büyüyünce ne olacaksın” sorusuna, ilköğretim öğrencisinin verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.

CNN Türk'ün karne gününde İstanbul'da bir okulda yaptığı canlı röportajda ilköğretim öğrencisi minik kız “Sen ne olmak istiyorsun?” sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

Sözlerine "Ben Cumhurbaşkanı olmak istiyorum" diyerek başlayan minik kız çocuğu açıklamalarını "Hedefim büyük ve artacak basamak basamak” yanıtını verdi. Muhabirin "siyasete nereden başlamayı düşünüyorsun" sorusuna da, "Muhtarlıktan başlamak istiyorum sonra belediye başkanı, sonra milletvekili, sonra bakan, sonra başbakan sonra cumhurbaşkanı" yanıtını veriyor. Cumhurbaşkanı olduğundaki hedefinin ise anayasa olduğunu söyleyen kız öğrenci “Anayasayı değiştireceğim. Darbeciler yüzünden bir sürü sorun yaşıyoruz. Bu yüzden idam getireceğim. Anayasalar geriye dönmüyormuş ama ben geriye döndüreceğim.” dedi.

CNN Türk muhabiri bu açıklamaların karşısında "yaş küçük ama hayaller büyük" diyerek röportajı tamamladı.