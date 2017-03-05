Cumhurbaşkanı: "Yiğitçe çıkın ortaya"

‘Vatandaşlarımın arasında ayrımı kabullenemem’ diyen Cumhurbaşkanı, ‘Gereği neyse onu da yaparım. Bunu kabullenemeyen varsa, öyle alavere dalavereyle değil, mertçe, yiğitçe çıksın ortaya’ ifadesini kullandı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre HAK-İŞ’in düzenlediği 6. Uluslararası Kadın Buluşması’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu anda Cumhurbaşkanıyım, 2019’un Ağustos’una kadar Cumhurbaşkanıyım. Hükümet 2019’un Kasım’ına kadar zaten hükümet. Şu anda bu süreç bu şekilde zaten devam edecek. Bizim bazı şeyler için telaşımız yok ama biz bir sistem değişikliğiyle ülkemize sıçrama yaptıralım istiyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün eşi Emine Erdoğan ile HAK-İŞ tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 6. Uluslararası Kadın Buluşması’na katıldı. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan’ın kürsüdeki konuşması sırasında kendisine gelen bir telefon üzerine salon dışına çıkan Erdoğan, 15 dakika sonra yeniden yerine döndü. Erdoğan, bir gazetede çıkan “Karargâh Rahatsız” haberine sert eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:

‘Rıza göstermeyeceğiz’

“Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşunda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtülü kadın personelin çalışabilmesini sinsice eleştiren bir haber çıktı. Hani bu işlerden rahatsız olmuyordunuz? Niye rahatsız oldunuz? Dünya değişti, Türkiye değişti, kurumlarımız değişti ama maalesef bazı kafalar hâlâ eski köhne alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Biz başı açık veya kapalı hiçbir hanım kardeşimizin bu şekilde çifte standarda, aşağılanmaya maruz kalmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Eğer bir barış devletini konuşuyorsak, eğer özgürlüklerin egemen olduğu bir devleti konuşuyorsak, o zaman bu ülkede, kimse kusura bakmasın, herkes istediği gibi giyinir, kimse buna müdahale edemez, istediği gibi inancını yaşar, kimse buna müdahale edemez. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, cinsiyetine, şekline şemaline bakılmaksızın bu ülkenin vatandaşlarının tamamı da birinci sınıf hizmete layıktır. Olayın aslı budur.

Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak vatandaşlarımın arasında asla bir ayrımı kabullenemem. Gereği neyse onu yaparım. Şayet bunu kabullenemeyen varsa, öyle ikiyüzlülükle, riyakârlıkla, alavere dalavereyle değil, mertçe, yiğitçe çıksın ortaya, söylesin fikrini. ”

Kadın meselesinin, tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Çünkü kadın nisadır, yani insandır. Rahmetli Neşet Ertaş’ın ifadesiyle kadın insandır, erkek insanoğlu. İşte bu sebeple kadınlarımızın yaşadığı sorunların, hak ve adalet merkezli bir anlayışla çözülmesi gerekiyor. Din adına ve cinsiyet üzerinden insanları ayrıma tabi tutmak ancak cehaletle izah edilebilir. Bu ülkede 12 yıla yakın Başbakanlık, 2 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanlığı yapıyorum. Tek bir hanımefendiye kılığından, kıyafetinden, başının açık veya kapalı oluşundan dolayı olumlu veya olumsuz bir tavır içine girdiğimi hiç kimse söyleyemez.”

Erdoğan, seçilme yaşının 18’e düşürülmesini eleştirenlere de şöyle tepki gösterdi:

“Dünyada 22 yaşında bakan oluyor da milletvekili oluyor da benim ülkemde Ahmet’im, Mehmet’im, Ayşem, Fatmam neden olmasın. Bizler lider bir ülkeyi inşa edeceksek, lider bir ülkeyi ihya etmenin tohumlarını atacaksak, onun planını, onun projelerini şimdiden yapmak durumundayız. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlara, milletimiz ben inanıyorum ki 16 Nisan’da nihai tokadını vuracak, son sözünü söyleyecektir.”

‘Kandil ‘hayır’ diyor’



“Şimdi diyorlar ki ‘Gençlerimiz için evet.’ Ama bakıyorsun birisi de çıkmış ‘Gençlerimiz için hayır diyoruz’ diyor. Bu nasıl bir iş. Şimdi ‘Gençlerimiz için hayır.’ Kim diyor bunu? Kandil’deki diyor. Bunu aklım alıyor. Niye? 13-14-15-16-17-18 yaşındaki gençleri, kız-erkek aldatarak bunlar Kandil’e kaçırmadılar mı? Orada bunlara özel eğitimler vermediler mi? Verdikleri bu özel eğitimlerle, ellerine silahları vermek suretiyle, bunlar benim vatandaşlarımı öldürmediler mi? Şimdi ne diyorlar? ‘Bunun için ‘hayır.’ 16 Nisan bu tezgahı bozma günüdür. Buna hazır mıyız? Mesele bu.”



‘Çukur eşmekle meşguller’



“Biz sizleri yaratandan ötürü seviyoruz. Şu anda Cumhurbaş-kanıyım. 2019’un Ağustos’una kadar Cumhurbaşkanıyım. Hükümet, 2019’un Kasım’ına kadar zaten hükümet. Şu anda bu süreç zaten bu şekilde zaten devam edecek. Bizim bazı şeyler için telaşımız yok ama biz bir sistem değişikliğiyle ülkemize sıçrama yaptırtalım istiyoruz. Biz şu 14 sene içinde ne tür engellerle karşılaştığımızı gayet iyi biliyoruz ama diğerlerinin böyle bir durumu oldu mu? Yok. Onların, dün de söyledim, dikili ağacı yok bu ülkede. Onlar çukur eşmekle meşgul, onlar yer altına konaklama yerleri yapmakla meşgul, onlar Hakkari’ye gidip başkalarının paçavralarıyla miting yapmakla meşgul, biz ise bayrağımızla yürümekle meşgulüz.”

Yardım çağrısı

Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak Doğu Afrika ve Yemen’de yardıma muhtaçlara yönelik, yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, Twitter’daki hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça “İnsanlığın #UmuduOl. Doğu Afrika ya da Yemen yazıp 2868’e SMS gönderin, @TurkKizilayi’nın yardım kampanyasına 10 lira ile destek olun. İnsanlığın #UmuduOl” paylaşımında bulundu.