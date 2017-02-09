CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETE PARA CEZASI

Cumhurbaşkanı'na hakarete para cezası

Antalya CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Orhan Uyar'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan olduğu dönem hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası verildi.

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Antalya CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Orhan  Uyar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2014'te Başbakan olduğu dönemde  sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 lira para cezası  verildi.

Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan  Uyar, avukatı ve bazı CHP Antalya Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Uyar, başkasınca sosyal medyaya sunulan ve altında kendisine ait  olmadığını iddia ettiği ifadelerin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştığını  belirtti. Ayrıca Uyar, suç kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Mahkeme hakimi, kamu görevlisine hakaret suçunu işlediğine hükmettiği  sanık Uyar'a, 7 bin 80 lira adli para cezası verdi. Cezayla ilgili hükmün  açıklanması geriye bırakıldı.

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