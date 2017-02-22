Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden Dengin Ceyhan, geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek evine yapılan bir baskınla gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla bir haftadır gözaltında bulunan ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Dengin Ceyhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verildi.

Ceyhan, Gezi Direnişi'nde piyanist Davide Martello ile birlikte konser vermişti. Gezi anmaları etkinliklerinde konserlerine devam eden Ceyhan, ayrıca Soma’da hayatını kaybeden madencilerin bu yıl üniversiteye başlayacak çocuklarına üniversite hayatları boyunca burs vermeyi hedefleyen ve 7 ilde yapılması planlanan Piano for Soma etkinliklerinde de piyanosuyla yer almıştı.