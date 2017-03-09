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CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK PARALARI ONDA

Cumhuriyet döneminin ilk paraları onda

Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda basılan madeni paralar, Samsunlu emekli din kültürü öğretmeninin koleksiyonunda yer alıyor.

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Anadolu'nun çeşitli illerinde 25 yıl din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 67 yaşındaki İslam Acar, eski para koleksiyonuyla görenleri hayrete düşürüyor. Öğretmenlik yaptığı dönemde eski paralara merak salan İslam Acar, Türkiye'nin çeşitli illerini gezerek, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan madeni ve kağıt paralar toplayarak, kendisine küçük bir koleksiyon hazırladı. Emekli olduktan sonra Samsun'da küçük bir tezgah kuran Acar, topladığı eski paraları vatandaşların beğenisine sunuyor.

Cumhuriyet döneminin ilk paraları onda

8 yaşından itibaren antikaya ilgi duyduğunu belirten emekli öğretmen İslam Acar, "Öğretmen olduğum yıllarda bir arkadaşımın vesilesiyle eski paralara ilgi duymaya başladım. Daha sonra çeşitli iller gezerek, bulduğum tüm eski paraları satın aldım. Hazırladığım para koleksiyonumda tarihi geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan eski paralar mevcut. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu döneme ve hatta Osmanlı dönemine ait bazı madeni paralar var elimde. Türkiye'yi gezdiğim dönemlerde harf devrimi yapılmadan önce, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk bastırdığı 2 tane madeni 5 kuruşlar buldum ve satın aldım. Şuan bu paraların toplumda maddi olarak değeri olmasa da, benim için manevi değeri çok. Bazen para koleksiyoncuları ve antikaya merakı olan vatandaşlar gelip bu paraları gördüklerinde çok şaşırıyorlar. 67 yaşında olmama rağmen eski paralara olan ilgim hala devam ediyor" dedi.

Cumhuriyet döneminin ilk paraları onda

Eski kağıt 1 milyon lira 400 lira

Acar, 1990'lı yıllarda basılan çok sıfırlı kağıt 1 milyon TL'nin bugünkü değerinin 400 TL olduğunu vurgulayarak, "O zamanlarda basılan çok sıfırlı kağıt 1 milyon TL'ler bugünün 1 lirası değerindeydi. Ancak kağıt 1 milyon TL o dönemlerde az basıldığı için, şimdi değeri 400 TL'ye çıktı" diye konuştu.

Turgut Özal döneminde basılan "500 TL"

Elinde Turgut Özal döneminde basılan banknotların da bulunduğunu dile getiren Acar, Turgut Özal'ın başbakan olduğu dönemlerde tedavüle giren ilk 500 TL'lerin bugün 1750 TL'ye satıldığını sözlerine ekledi.

İHA
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