Cumhuriyet gazetesi önünde silah sesleri

Şişli'de Cumhuriyet gazetesinin bulunduğu sokakta havaya silahla ateş açılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, gazetenin Şişli'deki binasının olduğu sokaktan taksiyle geçen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havaya ateş açıldı, mermilerden biri gazete binasının karşı tarafında bulunan mezarlığın duvarına isabet etti.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede, duvarın yakınındaki sokakta bir adet boş kovan bulundu.

Olay yerindeki incelemesi tamamlayan ekipler, buradan taksiyle geçerken havaya ateş açtığı belirlenen kişi ya da kişilerin yakalanması geniş çaplı araştırma başlattı.

Gazetenin Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah 06.45 sıralarında taksiyle geçen bir şahıs iki el ateş açıyor. Biri mezarlığın duvarına isabet ediyor, bu şahsın sarhoş olduğu değerlendiriliyor." dedi.

Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Arif Kızılyalın, sosyal medya hesabında gazetenin İstanbul Şişli'de bulunan binasının önünde silah seslerinin duyulduğu yazdı.



Kızılyalın şu ifadeleri kullandı:



Cumhuriyet yine hedefte az önce gazetenin önünde birileri havaya (?) ateş açtı.



9 mm mermi çekirdeği Cumhuriyet Gazetesi'nin karşı duvarına 2 el ateş edildi