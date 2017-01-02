Cumhuriyet gazetesinin çaycısı tahliye edildi

"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan Cumhuriyet gazetesinin kantin işletmecisi Şenol Buran'ın tahliyesine karar verildi.

Buran, Şişli Polis Merkezi’nde verdiği ifadesinde, 24 Aralık Cumartesi günü arabasıyla gazetenin Şişli’deki binasına gelmek için evden ayrıldığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şişli’deki bir otelde gerçekleşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Kurulu’na katılımı nedeniyle birçok sokağın polis tarafından kapattığını, bu sebeple park edecek yer bulamadığını kaydeden Buran, işe geç kaldığını aktarmıştı. Buran şöyle konuşmuştu:

“Saat 11.10 sıralarında güvenlik amirinin yanına geldiğimde bana neden bu kadar geciktiğimi sordu. Ben de 1 saattir gazetenin etrafında dolaşıyordum. Bir sürü yere girdim almadılar. Aracı Kuştepe’ye bıraktım ve yürüyerek geldim bu soğukta dedim. Bunun üzerine güvenlik amiri ‘Cumhurbaşkanımız gelecekmiş o yüzden kapatmışlar. Buraya gelirse bir çayımızı içmeye artık bir çay servisi yaparsınız’ dedi. Ben de çay vermeyeceğimi söyledim"