CUMHURİYET GAZETESİNİN ÇAYCISI TAHLİYE EDİLDİ

Cumhuriyet gazetesinin çaycısı tahliye edildi

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet'in çaycısı için tahliye kararı çıktı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan Cumhuriyet gazetesinin kantin işletmecisi Şenol Buran'ın tahliyesine karar verildi.

Buran, Şişli Polis Merkezi’nde verdiği ifadesinde, 24 Aralık Cumartesi günü arabasıyla gazetenin Şişli’deki binasına gelmek için evden ayrıldığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şişli’deki bir otelde gerçekleşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Kurulu’na katılımı nedeniyle birçok sokağın polis tarafından kapattığını, bu sebeple park edecek yer bulamadığını kaydeden Buran, işe geç kaldığını aktarmıştı. Buran şöyle konuşmuştu:

“Saat 11.10 sıralarında güvenlik amirinin yanına geldiğimde bana neden bu kadar geciktiğimi sordu. Ben de 1 saattir gazetenin etrafında dolaşıyordum. Bir sürü yere girdim almadılar. Aracı Kuştepe’ye bıraktım ve yürüyerek geldim bu soğukta dedim. Bunun üzerine güvenlik amiri ‘Cumhurbaşkanımız gelecekmiş o yüzden kapatmışlar. Buraya gelirse bir çayımızı içmeye artık bir çay servisi yaparsınız’ dedi. Ben de çay vermeyeceğimi söyledim"

466
Diyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimiDiyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimi
Nişanlısından yürek yakan sözlerNişanlısından yürek yakan sözler
CHP'liler ile polis arasında gerginlikCHP'liler ile polis arasında gerginlik
İşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsüİşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsü
İş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybettiİş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybetti
Reina saldırısını o örgüt üstlendiReina saldırısını o örgüt üstlendi
''Türkiye'de tatile gidin''''Türkiye'de tatile gidin''
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soruFeyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soru
İşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosuİşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS