Cumhuriyet tarihinde ilk kez kilise yapılacak

Süryani Cemaati, Yeşilköy’de inşa edecekleri ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez sıfırdan yapılacak kilise projesinin hayata geçeceği günü bekliyor. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; İstanbul Süryani Kadim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Kenan Gürdal, kilise projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin arazi tahsis ettiğini, Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinlerin alındığını belirtti ve Vatikan nezdinde defalarca girişimde bulunmalarına karşın bekledikleri onayın bir türlü gelmediğini söyledi. Gürdal, “Maalesef ki Vatikan’daki Katolik sorumluların azizliğine uğradık” dedi. Bizzat kardinallerle görüşme ve yazışmalar yaptıklarını hatırlatan Gürdal “Beyrut’ta bulunan ruhani liderimiz Efram 2 bile, onay talep mektubumuzu, Papa’ya elden teslim etmesine rağmen şimdiye kadar olumlu bir gelişme olmadı” ifadelerini kullandı.



‘Şapeli de yapacağız’



Söz konusu projenin Katolik mezarlığının üzerine inşa edileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Gürdal, projeye dair şu bilgeleri paylaştı: “3 dönümlük arazinin sadece 800 metrekarelik bölümünde kilise inşa edilecek. Kilisemiz 650-700 kişilik olacak. Projenin yapılacağı alanda sadece domates ve marullar var. Vakıf olarak tahrip olmuş mezarların restorasyonunu taahhüt ettik. Arazi içinde yıkılmış tarihi şapeli de yapacağımızı ilan ettik. Böylesi çabalar içindeyken, eski mezarlığın üzerine kilise yapmamız söz konusu bile olmaz. Ayrıca projenin tüm maliyetini cemaat olarak biz üstleneceğiz. Vatikan’dan gerekli onay çıkmazsa devletin bize başka bir yer göstermesini umuyorum.”



‘Başka yerde yapılmalı’



Süryani cemaatinden yazar Şabo Boyacı ise söz konusu kilise projesinin yapılacağı alanın sorunlu bir arsa olduğunu, projenin başka bir yere yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Birçok Süryani başka bir toplumun sahip olduğu bir mezarlık arsası üzerine kilise inşa etmeyi kabul etmiyor. Tahsis edilen bu mezarlık arsasının gerçek sahiplerinde kalmasını talep ediyor ve kilise için Süryanilere sorunsuz bir arazinin tahsis edilmesini bekliyoruz. Latin Katolik toplumunun ölülerine bir saygısızlık olmaması gerekir. Cemaat kilisesinin devletin lütfuyla değil tamamen cemaat tarafından yapılmasını isterdim.”

1.5 yılda bitecek



İstanbul’da yaşayan 20 bine yakın Süryaninin büyük kısmı; Bakırköy, Yeşilköy ve Florya bölgesinde ikamet ediyor. Bakırköy’de Süryanilere ait bir kilise bulunmadığı için cemaat ya Tarlabaşı’ndaki Süryani Kilisesi’ne ya da Latin Katolikler’e ait kiliselere gitmek zorunda kalıyorlar. Vatikan’dan beklenen onay çıkması durumunda 1.5 yılda bitirilmesi öngörülen kilise, Yeşilköy Serbesti Caddesi üzerinde yer alacak. Projede Mardin ve Güneydoğu’daki kiliseler örnek alınacak.