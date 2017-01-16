DAEŞ ile PKK'nın kanlı ortaklığı

İzmir Bayraklı Adliyesi'nde hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı girişinde 5 Ocak günü PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, polis memuru Fethi Sekin canı pahasına teröristlerle çatışarak şehit olmuştu. Olayda zabıt katibi Musa Can da hayatını kaybetmişti. PKK'lı iki terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Fethi Sekin tabancasının son mermisi bitene kadar teröristlerin üzerine gitti ve büyük bir katliamı önledi. Kahraman polis Fethi Sekin'in otopsisi sonrası ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul'da yılbaşında ünlü eğlence kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren DEAŞ'lı teröristin kullandığı mermi ile İzmir Bayraklı'da adliyeye düzenlenen saldırıda kullanılan merminin aynı tip olduğu ortaya çıktı. Her iki saldırıda da kullanılan mermilerin zırh delici çelik uçlu olduğu belirlendi. Çelik uçlu merminin, diğer kaleşnikof mermisine göre daha fazla etkisinin olduğu, yakın mesafeden atıldığı takdirde çelik yeleğin dahi işe yaramadığı öğrenildi. İsimleri farklı iki terör örgütünün de saldırılarda aynı mermiyi kullanması dikkat çekerken, DEAŞ ve PKK'nın birlikte hareket ettiği bir kez daha ortaya çıktı.
ADLİYE SALDIRISINDA ÜST AKIL FETÖ
PKK'lı teröristlerin, FETÖ soruşturmalarını yürüten savcıların odalarını hedef aldığı saldırıyla ilgili savcı, kirli işbirliğiyle ilgili önemli bulgulara ulaşmıştı. Soruşturmayı bu yönde sürdüren savcı, saldırıda hedefi hain örgüt FETÖ'nün belirlediği, terörist saldırıyı ise eli kanlı örgüt PKK'nın yaptığını değerlendiriyor.
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DAEŞ İLE PKK'NIN KANLI ORTAKLIĞI
İstanbul Ortaköy'de Reina'ya, İzmir'de de adliyeye yapılan saldırı kanlı ittifakı ortaya çıkardı. Her iki saldırıda da çelik uçlu merminin kullanıldığı ortaya çıktı.
İzmir Bayraklı Adliyesi'nde hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı girişinde 5 Ocak günü PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, polis memuru Fethi Sekin canı pahasına teröristlerle çatışarak şehit olmuştu. Olayda zabıt katibi Musa Can da hayatını kaybetmişti. PKK'lı iki terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Fethi Sekin tabancasının son mermisi bitene kadar teröristlerin üzerine gitti ve büyük bir katliamı önledi. Kahraman polis Fethi Sekin'in otopsisi sonrası ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul'da yılbaşında ünlü eğlence kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren DEAŞ'lı teröristin kullandığı mermi ile İzmir Bayraklı'da adliyeye düzenlenen saldırıda kullanılan merminin aynı tip olduğu ortaya çıktı. Her iki saldırıda da kullanılan mermilerin zırh delici çelik uçlu olduğu belirlendi. Çelik uçlu merminin, diğer kaleşnikof mermisine göre daha fazla etkisinin olduğu, yakın mesafeden atıldığı takdirde çelik yeleğin dahi işe yaramadığı öğrenildi. İsimleri farklı iki terör örgütünün de saldırılarda aynı mermiyi kullanması dikkat çekerken, DEAŞ ve PKK'nın birlikte hareket ettiği bir kez daha ortaya çıktı.
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