DAEŞ tarafından yakıldığı iddia edilen askerin babası konuştu

IŞİD'in, El Bab yakınlarında kaçırdığı 2 askeri yakılarak infaz edildiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. İnfaz edildiği iddia edilen askerden biri olan Sefter Taş’ın babası Aydın Taş Birgün gazetesinden Zeynep Yüncüler'e çok dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Oğlunun Kilis’te bulunan Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda askerlik yaptığını belirten baba, oğlunun 1 Eylül 2015 günü DAEŞ tarafından kaçırıldığını söyledi.

"Kahroluyoruz" diyen baba Taş, “Ne diyebilirim ki, bizim de bilgimiz yok, şimdiye kadar hiç ayrıntılı bilgilendirilmedik, görüntüler için sadece ‘araştırıyoruz’ dediler, biz de bekliyoruz, işin doğrusunu bilmiyoruz, yine bekleyeceğiz” diye konuştu.

BAKAN ELVAN: "GERÇEK Mİ BİLMİYORUZ"

Terör örgütü DEAŞ’ın önceki akşam Türk olduklarını öne sürdüğü iki askeri infaz ettiğine ilişkin görüntülerle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan gelmişti.

Bakan Elvan yaptığı açıklamada "Gerçek mi bilmiyoruz" demişti.

BAKAN IŞIK: "3 EVLADIMIZ DEAŞ'IN ELİNDE"

Öte yandan yine dün akşam geç saatlerde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu ancak "DEAŞ'ın Türk askerlerini yaktığına dair" iddiaların teyit edilmemiş olduğunu ve bu bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylemişti. Işık açıklamasında "Bir taraftan terör örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz" demişti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diğer yandan Cumhuriyet gazetesinden umhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak öldürüldüğüne ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Savcılık, Genelkurmay, MİT ve Emniyet İstihbarat’a yazı göndererek, konunun doğru olup olmadığına ilişkin bilgi istedi.