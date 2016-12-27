DAEŞ'e ağır darbe indiren ÖSO temizliğe başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesine yönelik operasyonu devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ, bölgede muhaliflerin ilerleyişini engellemek için yollara mayın ve patlayıcılar yerleştirirken, sivillerin kentten kaçmasının önüne geçmek için ise tarım arazileri ile zeytin bahçelerinin arasında patlayıcı ve mayınlar döşemiş durumda.

ÖSO bünyesinde kurulan bomba imha birimindeki uzmanlar, DEAŞ'ın Bab çevresine döşediği binlerce patlayıcı ve mayınları temizleyerek ilçeye yaklaşıyor.

ÖSO'ya bağlı Mutasım birliğinin bomba imha uzmanı Hüseyin Raşid, söz konusu birimin yeni kurulduğunu söyledi.

'5 binden fazla mayın ve patlayıcı imha edildi'

Birimin, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeye döşediği mayın ve patlayıcıları bulup imha etmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Raşid, "DEAŞ çekildiği yerlerdeki evlere, tarım arazilerine ve bahçelere mayın ve patlayıcılar yerleştirmişti. Örgütün yerleştirdiği patlayıcılardan siviller zarar görüyor. Cerablus'a operasyon düzenlendiği günden bu yana sadece birliğimiz 5 binden fazla mayın ve patlayıcı imha etti." dedi.

"DEAŞ bölgeye üç çeşit patlayıcı yerleştirdi. Biri uzaktan kumandalı patlayıcılar, ikincisi hassas titreşime bağlı veya basmalı patlayıcılar, üçüncüsü ise uzun kablolara bağlı tahrip gücü yüksek patlayıcılardır. Bölgede en çok işimizi zorlaştıranlar hassas patlayıcılar. Örgüt bu patlayıcılara bir düzenek değil birkaç düzenek bağlamış. Biz birinci düzeneği kesip topraktan çıkardığımızda patlayıcı infilak ediyor." ifadelerini kullanan Raşid, yaptığı işi İdlib'te uzmanlardan eğitim alarak öğrendiğini belirtti.

"Örgütün Bab çevresine yerleştirdiği patlayıcıları imha ederek ÖSO'ya yardım ediyorum. Edindiğim tecrübeyle yerlere döşenen patlayıcılardan bomba yüklü araçlara kadar artık her türlü bombayı imha edebiliyorum. Mare çevresindeki 20'den fazla tarlayı patlayıcılardan temizledik. Ahterin, Türkmen Barik, Şimerin ve Sindif'te de öyle. En çok patlayıcı ve mayını Şimerin'de imha ettik" diye konuşan Raşid, örgütün Bab'ta tuzak patlayıcılar kullandığını dile getirdi.

Mutasım birliğinin diğer bomba uzmanlarından Kasım Nasır da ''Terör örgütü DEAŞ'ın Mari ilçesi ile buğday ambarları çevresinde döşediği mayınları etkisiz hale getirdik. Bölgede 15-20 tarla hala mayınlı. Bu mayınları da en kısa sürede etkisiz hale getireceğiz.'' şeklinde konuştu.

Bir diğer bomba imha uzmanı Mahmud Şakir de "ÖSO'nun örgütten kurtardığı köylerde sivillerin evlerine yerleştirdiği patlayıcıları bulup imha ediyoruz. Şimdi ise bomba yüklü bir aracın içindeki bombaları etkisiz hale getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.