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DAEŞ'İN LİDERİ BAĞDADİ VURULDU MU ?

DAEŞ'in lideri Bağdadi vuruldu mu ?

Irak Hava Kuvvetleri'nin DAEŞ'in toplantı yerine düzenlediği saldırıda terör örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin hedef alındığı iddia edildi.

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​Irak ordusundan yapılan açıklamada, düzenlenen hava saldırısında Bağdadi'nin DAEŞ'in önde gelen isimleriyle toplantı yaptığı evin vurulduğu bildirildi. 

Saldırıda Bağdadi'nin ölüp ölmediği bilinmiyor. Açıklamada, öldürüldüğü öne sürülen DAEŞ'in 13 önde gelen ismi arasında Bağdadi'ninki yer almadı. Aynı operasyon çerçevesinde toplam 64 DAEŞ'li teröristin öldürüldüğü aktarıldı. 

Açıklamada, Bağdadi'nin geçen hafta Suriye'nin Rakka kentinden bir konvoyla "Musul"un düşmesi durumunda atılacak adımları görüşmek üzere" Irak'a geçtiği belirtiliyor.

Açıklamada, Bağdadi'nin konvoyunun nasıl hedef alındığına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Irak istihbaratı, Bağdadi'nin araç konvoyunun Suriye'nin Rakka kentinden Enbar'ın Kaim ilçesine ulaştığı bilgisini aldı. Bağdadi'nin içerisinde olduğu 3 araçlık konvoy, 9 Şubat tarihinde ilk önce Rakka kırsalından hareket edip Suriye-Irak sınırındaki Ebu Kemal yakınlarına ulaştı. Araçların değiştirilmesinden sonra Bağdadi'nin konvoyu, (sınır geçip) Enbar'ın Kaim ilçesindeki Ubeydi bölgesine geldi. Irak savaş uçakları, gelen istihbarat üzerine toplantı yerini bombaladı."

DAEŞ lideri Bağdadi'nin akıbeti hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, "Örgütün güvenlik sorumlusu Ebu Cenat el-Ravi, Ebu Aişe Irakı, Ebu Malik Telafer, basın sorumlusu Ebu Zeyd, Fırat Valisi Ebu Muhammed el-Hıyali, kimya dosyasından sorumlu Ebu Hüseyin el -Kureyşi, Musul Vilayeti sorumlularından Telaferli Ebu Esid, Hişam Ebu Henife Belçiki, Abdulkadir er-Rıkavi Ebu Muhammed, Nizar Mahmud Dıhuş, Ebu Malik el-Cizravi hava saldırısında öldürüldü." denildi.

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