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DAĞ 2 FİLMİ REKORA DOYMUYOR

Dağ 2 filmi rekora doymuyor

2016 yılının en çok izlenen filmi ''Dağ 2'', 2017'ye de zirvede başladı.

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Yılbaşı geccesi Reina'da 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hain saldırının etkileri beyazperdeye de yansıdı. Geçtiğimiz haftasonu 7 kişilik bir timin kahramanlık öyküsünü anlatan 'Dağ 2' filmi en çok izlenen film oldu. 2016'nın da en çok izlenen filmi olan 'Dağ 2' 'Çakallarla Dans 4' ve 'Görümce' gibi iddialı filmleri de geride bıraktı. ‘Dağ 2’, terör saldırısı ertesi yine yükselişe geçti. Geçtiğimiz pazar 32 bin kişinin izlediği film, bu pazar 84 bin kişiyi sinema salonlarına çekti. Hafta sonunda toplam 115 bin izleyiciye ulaşan ‘Dağ 2’, 2017’ye birinci girdi.

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