DAĞ 3 FİLMİ ÇEKİLECEK Mİ ?

Dağ 3 filmi çekilecek mi ?

Filmin oyuncusu Murat Serezli, gişede büyük başarı yakalayan Dağ filmiyle ilgil müjdeyi verdi.

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Özel Kuvvetler’in katıldığı sınır ötesi bir operasyonu konu alan ve gişede büyük başarı elde eden ‘Dağ 2’ filminde 'Yarbay Veysel’i canlandıran Murat Serezli, “Millet olarak kahramanlık hikâyelerine hasret kalmıştık" dedi. Habertürk Gazetesi'nden Arif Hür'e röportaj veren Serezli Dağ 3 filmiyle ilgili müjdeyi verdi

DAĞ 3 FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Film ile ilgili konuşan Murat Serezli; "Senaryo ilk elimde geldiğinde 2.5 milyonu cepte görüyordum. Neden diye soracak olursanız: Millet olarak kahramanlık hikâyelerine hasret kalmıştık. Uzun zamandır ihtiyacını duyduğumuz kahramanlık hikâyesiydi. Türk askerinin doğası, asil kanı, Atatürk ilkelerine bağlılığı, onurunu ve şerefini görmeye ihtiyacımız vardı. Doğru bir perspektiften anlattık bunu. ‘Dağ’ bu noktada açığı kapattı. İnsanların gurur duyacağı hikâyeleri izlemeye ihtiyacı var" dedi. Serezli "Dağ 2’de gördüğünüz üzere Oğuz ve Bekir’in ve diğer oyuncuların yer aldığı ‘Fırtına Getiren’ timinin öyküleri daha bitmedi. Ancak ‘Dağ 3’ün daha zamanı var. ‘Dağ 2’nin yarattığı rüzgârın dinmesi gerekiyor önce. Hem bu gişenin üstüne çıkmak için seyircinin bizi özlemesi lazım diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu

Habertürk
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