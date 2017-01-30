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DAĞ KEÇİLERİ VADİLERE İNMEYE BAŞLADI

Dağ keçileri vadilere inmeye başladı

Tunceli'de aç kalan dağ geçileri vadilere inmeye başladı.

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Tunceli'de yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan dağ keçileri, vadilere inmeye başladı.

Tunceli'de yöre insanları tarafından kutsal kabul edilen dağ keçileri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayınca daha alçak kesimlere inmeye başladı. Özellikle Munzur Vadisi'nin alçak kesimlerine inen kimi dağ keçileri meşe ağaçlarına tırmanıp, burçlardan karınlarını doyurmaya çalışırken, kimisi de mağara tavanındaki otlardan beslenmeye çalışıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, bu yıl kış mevsiminin bütün yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Ekiplerimiz kar yağışının olmadığı günlerin tamamında dağ keçileri de dahil aç kalan yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması gerçekleştiriyor" dedi.

Dağ keçileri vadilere inmeye başladı

Dağ keçileri vadilere inmeye başladı

İHA
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