Damat traşı olurken yakalandı !

Adana'da 5 ayrı suçtan aranan 24 yaşındaki İ.T., düğün yapacağı gün takım elbisesiyle damat tıraşı olduğu berbere yapılan operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 3 yağma, hayvan hırsızlığı ve kasten yaralama suçlarından hakkında yakalama emri bulunan İ.T.'in Küçükdikili Mahallesi'nde bir berberde olduğu bilgisini aldı. Geniş güvenlik önlemi altında berbere operasyon yapan polis, T.'i damatlık kıyafetiyle tıraş olurken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin akşam düğünü olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, uzun namlulu silahlar taşıyan polisler eşliğinde zırhlı araçla sağlık raporu için adli tıp birimine getirildi. Burada çekim yapan gazetecilere tepki gösteren İ.T., damatlık kıyafetiyle adliyeye sevk edildi.