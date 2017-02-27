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DANİLO VE WİLCO’DAN ALDIRMA GÖNÜL

Danilo ve Wilco’dan Aldırma Gönül

Yiğit Bulut'un 'ajan' iddiasında bulunduğu Danilo Zanna ve Wilco Van Herpen Sinop Cezaevi'nde Aldırma Gönül'ü söylediler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut’un “Türkiye’de yemek programı yapan yabancılar ajanlık yapıyor” diyerek kastettiği isimlerin yemek programı yapan Danilo Zanna ve Wilco Van Herpen olduğu iddia edilmişti. NTV’de yemek programı yapan ikili bu hafta Sinop’taydı. Avrupa’dan Anadolu’da Lezzetler isim programlarında Avrupa Birliği'nin destek verdiği projelerin izini süren ikili, Sinop’ta, dünyaca ünlü yazarımız Sabahattin Ali’nin Sinop Cezaevi’nde yazdığı ‘Aldırma Gönül’ olarak bilinen ancak Ali’nin isim vermeyip ‘Hapishane Şarkıları 5’ şeklinde adlandırdığı şiiri türkü olarak seslendirdiler. İkili, Sabahattin Ali’nin 110. doğumgününe denk gelen programlarında (25 Şubat 1907) ünlü yazarın şiirini, yazıldığı cezaevinde seslendirerek sevenlerine büyük bir jest yapmış oldu.

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