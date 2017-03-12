SON DAKİKACUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR CANLI
  • Erdoğan'dan Hollanda'ya: Bedelini ödeyeceksiniz
  • Bakan Çavuşoğlu: Özür dilemek yetmez, karşılığı olacak
  • Hollanda polisi şiddet kullandı: 7 yaralı
  • AİLE BAKANI KAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
  • İsveç'teki iptalin ardından tehdit çıktı

DANİMARKA'DAN YILDIRIM'A ERTELEME TEKLİFİ !

Danimarka'dan Yıldırım'a erteleme teklifi !

Danimarka Başbakanı Rasmussen, Hollanda ile yaşanan krizdan sonra Başbakan Binali Yıldırım'a ziyaretini erteleme talebinde bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Danimarka Başbakanı Rasmussen, Hollanda ile yaşanan kriz sebebiyle 'Başbakan Yıldırım'ın Danimarka ziyaretini ertelemesi' teklifinde bulundu.

Reuters'ın haberine göre Lokke Rasmussen, Türkiye-Hollanda arasındaki siyasi kriz nedeniyle, Başbakan Binali Yıldırım'ın Danimarka'ya yapacağı ziyaretin ertelenmesini teklif etti.

Rasmussen yazılı açıklamada, 'Türk mevkidaşıma konuyla ilgili erteleme talebimi ilettim' ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre ise Danimarka Başbakanlığı tarafından yayınlanan basın bildirisinde, son günlerde Almanya ve Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan gerilim ışığında bu kararın alındığı belirtildi. Lars Lökke Rasmussen, "Normal şartlarda Binali Yıldırım ile Türkiye'deki gelişmeleri tartışmak isterdim. Türkiye'nin Hollanda'ya karşı takındığı tavırdan ayrı bir şekilde bir ziyareti değerlendirmem mümkün olamayacaktır. Bu yüzden Türkiye'den bu ziyareti iptal etmesini istedim" dedi

172
-
Barzani'den Bağdat yönetimine mesajlar: Bağımsızlık süreci...Barzani'den Bağdat yönetimine mesajlar: Bağımsızlık süreci...
Hollanda'dan ilk açıklamaHollanda'dan ilk açıklama
Polis memurunun kahrolduğu anPolis memurunun kahrolduğu an
Hollanda temsilciliklerine giriş çıkışlar kapatıldıHollanda temsilciliklerine giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişmeEmrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişme
Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya çok sert sözlerÇavuşoğlu'ndan Hollanda'ya çok sert sözler
Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan çok sert açıklama
Bakan Kaya'nın Hollanda polisi ile tartışma anıBakan Kaya'nın Hollanda polisi ile tartışma anı
Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protestoHollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS