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DARBE DAVASININ MALATYA AYAĞINDA İLGİNÇ KARE

Darbe davasının Malatya ayağında ilginç kare

Malatya'da görülen 15 Temmuz darbe girişimi davasının bir numaralı sanığı Adem Huduti'nin duruşma salonuna getirilirken, iki gündür ayakkabılarında bağcık olmadığı dikkat çekti

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Fetullahçı Terör Örgütünün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un da bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün oturumu başladı.

Malatya'daki Kalkışma Davası'nda dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık, 2'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Zeki Karataş, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili, meslekten ihraç edilen 2'nci Ordu'da görevli Ersin Yıldırım ile subay, astsubayların da bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanık için duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Jandarmanın öncü araçları eşliğinde cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen Huduti ve Angun ile 19 tutuklu sanık, jandarma eşliğinde salona alındı. Diğer tutuklular ise SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandı.

Dün 3 er ve 1 onbaşının ifade verdiği duruşmada bugün Adem Huduti'nin savunma yapması bekleniyor.

BAŞBAKANLIK MÜDAHİL
Duruşmada avukatların isteği doğrultusunda önce karacılar sonra havacıların savunmasının alınması kararlaştırıldı.

Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'nca davaya müdahil olma talebinde bulunuldu. Mahkeme Başkanı Vedat Koç, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'nın davaya müdahil olma talebine ilişkin dilekçenin mahkemeye sunulduğunu bildirdi. Koç, "Suçtan zarar görme talebi dikkati alınarak" müdahillik talebinin oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

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Eski 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'nin duruşma salonuna getirilirken, ayakkabılarında bağcık olmadığı dikkat çekti.

Habertürk
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