Darbe gecesinin en net görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Görüntülere göre; Genelkurmay Karargahı'nda, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak etkisiz hale getirilerek, komutanların başına çuval geçirildi. Orgeneral Çolak'ın koruma müdürü olan Yüzbaşı Burak Akın'ın ise darbeci askerler tarafından bacağından vuruldu.





Bu görüntülerin kaydedildiği dakikada karargah dışında çatışma sürüyordu, bu çatışmalarda bir astsubay da şehit oldu.



Karargahın üst katında bulunan 'General Amiral Şube Müdürlüğü' odası, Yurtta Sulh Konseyi tarafından gece boyunca iletişim için kullanıldığı belirlendi.