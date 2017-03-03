Darbe girişimi ana davasında tarihi ceza talepleri

Darbenin ana iddianamesi tamamlandı. 38 Yurtta Sulh Konseyi üyesine dava açıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 2581 sayfadan oluşuyor. İddianamede darbe girişiminin talimatını örgüt lideri Fethullah Gülen'in verdiği, Gülen ile birlikte örgütün asker üyelerinden oluşan ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli (ölü Semih Terzi dışında) hakkında "anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı örgütü yönetme suçları dışında, darbe girişimi kapsamında Cumhurbaşkanına suikast, 250 kişiyi şehit etme, 2735 kişiyi öldürmeye teşebbüs, üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" suçlarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istendi.

YURTTA SULH KONSEYİNİN BAŞINDA AKIN ÖZTÜRK VAR

Yurtta Sulh Konseyi'nin başında YAŞ üyesi ve eski Hava Pilot Orgeneral Akın Öztürk yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Yurtta Sulh Konseyi'nin 1960 darbesine benzer şekilde 38 kişiden oluşmasına dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman; Yurtta Sulh konseyi üyeleri tespit edilirken, her kuvvetten şüphelinin, darbenin planlanmasında, ülke çapında organizasyonunun yapılmasında, sevk ve idare edilmesinde, atama listelerinin ve darbe emirlerinin hazırlanmasındaki rolü ve etkinliği dikkate alındığını söyledi.



