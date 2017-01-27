Darbe girişimi gecesi Erdoğan'ın yerini Efkan Ala mı söyledi ?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin Sahil Güvenlik Komutanlığı ayağına ilişkin dava açtı.

Aralarında dönemin Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem'in de bulunduğu 29 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, darbenin lider pozisyonunda yer alan Üstem'in ‘Yaralı parmağı ameliyat etmek yerine kesilmesi gerekir” dediği aktarıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre; iddianamede 15 Temmuz günü sürekli olarak Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'teki Okluk Koyu'na gelip gelmediğini öğrenmeye çalışan Üstem'in Cumhurbaşkanı'nın Okluk'ta tatil yapacağı bilgisini de önceden dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan öğrendiği iddia edildi.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Deniz Kuvvetleri iddianamesinde şüpheli Tuğamiral Hasan Kulaç'ın, 15 Temmuz'dan bir gün önce Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Üstem'i telaşlı bir şekilde ziyarete geldiği, ziyaretten 15 dakika önce kesilen elektriklerin Kulaç'ın ayrıldıktan yarım saat sonra geldiği kaydedildi. Üstem'in kriptolu telefon ile görüşme yaptığı, o sırada Süleyman Yarayan ve Güray Demir'in komutanlığa girip çıktıkları belirtilen iddianamede, 15 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Marmaris Bot Komutanlığı ile görüşen Üstem, Okluk Koyu'ndaki gelişmeleri, alınan önlemleri, Cumhurbaşkanı'nın orada olup olmadığını, gelip gelmediğini, Köşkte olup olmadığını, gelip gelmeyeceğini, Köşkte değilse nerede kaldığını, hangi otelde kaldığını sordu. Üstem, bir hafta boyunca günlük birden fazla arama yaptı.

200 MİLYAR DOLARI VAR

İddianamede, Üstem'in darbe gecesi Trabzon Sahil Güvenlik Bot Komutanı Sinan Mamak ile yaptığı görüşmede “Güzel şeyler olacak, bazıları bavulunu toplayıp kaçmaya başladı bile” dediği, darbeciler tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak atanan İsa Aydın'ı arayarak, “TSK yönetime el koydu derhal karargâha gel” dediği belirtildi. Saat: 22.35 sıralarında sivil kıyafetle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gelen Üstem'in, görüştüğü şüpheli Süleyman Yarayan'a “Yaralı parmağı ameliyat etmek yerine kesilmesi gerekir”, “200 milyar dolar parası var, oyları satın alarak …” dedi. Üstem, protokol girişindeki nöbetçi amirine ve nöbet subayına “Bu gecikmiş bir ameliyattı, bunu yapmak zorundaydık, bu adamın 200 milyar dolar parası var, gizli anlaşmalar yapıyor, bunları açıklayınca halk bizi destekleyecek, yüzde 35 oy alıyor; yüzde 49 gibi gösteriyor, dışarıdaki kuru kalabalık sabaha dağılır, yarına her şey kontrol altına alınır” dedi.