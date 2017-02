Darbe girişiminden önce tatilini iptal etmiş !

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki komando ihtisas kursuna katılan 700 harbiyeliyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalışan, aralarında eski Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya'nın da olduğu 27 sanık hakkında mahkemece kabul edilen iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Isparta Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Sarı'nın hazırladığı, Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 138 sayfalık iddianamede tanık beyanlarına yer verildi.



"EVRAKINIZ VARSA GETİRİN İMZALAYAYIM"



İddianamede tanık olarak ifadesine başvurulan E.Y, 15 Temmuz'dan bir hafta önce izne çıkan tutuklu eski Kurmay Başkanı Devran Çetinkaya'nın, "Evrakınız varsa getirin imzalayayım, şehir dışına çıkacağım." dediğini ancak izne ayrıldıktan sonra şehir dışına çıkmadığını, her gün kışlaya öğleden sonra 15.00-16.00 saatlerinde geldiğini, odasında oturduğunu, elektronik postalarına baktığını, eski Merkez Komutanı Akkaya ile görüştüğünü belirtti.



"ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFININ ÜZERİNİ KARALADI"



Çetinkaya'nın 15 Temmuz günü saat 16.00'da kışlaya geldiğini ve şüpheli Binbaşı Süleyman Tezel ile görüştüğünü anlatan E.Y, aynı gün 21.30-22.00 saatlerinde yoğun telefon trafiği yaşandığını, sürekli askeri hat telefonunun çaldığını kaydetti.



E.Y, Çetinkaya'nın yorgun olduğunu söyleyerek kendisine izin vermesinin ardından saat 07.30'da tekrar komutanlığa geldiğini, odasında Tezel ile kağıt kırptıklarını, kırptıkları kağıtların kriptolu mesajlar olduğunu gördüğünü, kağıt kırpma makinesinin sesini duyduğunu ifade etti.



Çetinkaya'nın saat 08.00'de kırpma makinesindeki poşeti çöpe atmasını ve yeni poşet takmasını söylediğini aktaran E.Y, poşetin ağzına kadar kırpılmış kağıtla dolu olduğunu, bu poşeti çöpe attığını, ayrıca tümen komutanının odasından 4-5 poşet kırpılmış kağıt çıkartıldığını gördüğünü bildirdi.



E.Y, darbe girişiminden iki hafta kadar önce Çetinkaya'nın odasına temizliğe gittiğinde masanın üzerinde 6-7 sayfalık yazı bulunduğunu, üstteki sayfada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünün karalanmış ve üzerine mühür basılmış fotoğrafının bulunduğunu ifade etti. E.Y, "Erdoğanizm" yazılı sayfadaki yazıların İngilizce olduğunu, kendisinin baktığını gören Çetinkaya'nın kağıtları ters çevirdiğini anlattı.



"POŞETLERİ MERDİVENDEN İNDİRMEYECEĞİZ"



Tanık O.K. ise sabah saatlerinde Akkaya'nın emir astsubayı şüpheli Ahmet Şimşek ile içeri girdikten sonra ikisinin birlikte kağıt kırpmaya başladıklarını anlattı.



Kağıt kırpma makinesinin sesinin dışarıya kadar geldiğini aktaran O.K, kendilerinden poşet istediklerini, ilk poşeti verdikten sonra Şimşek'in kendisine ve diğer habercilere, "Dikkatli olacağız, bu poşeti merdivenlerden indirmeyeceğiz, kamera var." dediğini, 6 ya da 8 poşeti pencereden dışarı attıklarını, Ali Cuni'nin ise 2 tanesini merdivenlerden indirerek attığını, kendisinin de bir tanesini merdivenlerden indirerek garajın yanındaki çöp bölgesine attığını belirtti.



"TATİL REZERVASYONUNU İPTAL ETTİ"



Tanık O.K, "Darbe girişiminden önceki hafta Metin Akkaya'nın tatil planı olduğunu, İstanbul, Ankara ya da İç Anadolu'da bir yere uçakla gidileceğini, Z. Hanım'ın bilet alınacak yeri arayarak önceden alınan biletleri iptal ettirdiğini, bu olayın darbe girişiminden birkaç gün önce olduğunu belirtmiştir." ifadelerini kullandı.



DARBE GECESİ LİSTE HAZIRLANDI



İddianamede, "Eylül" kod adlı gizli tanığın ifadeleri de yer aldı.



Gizli tanık, darbe gecesi subaylardan oluşan liste hazırlandığını, bunun emrini Metin Akkaya ve okul komutanı Yaşar Uçan'ın verdiğini iddia etti. Gizli tanık, listenin darbeye destek için oluşturulduğunu ancak darbe başarısız olunca listelerin yok edildiğini duyduğunu anlattı.



İddianamede, eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Akkaya ile eski Kurmay Başkanı Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 27 sanık hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.